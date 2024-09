Maroc: ONU - M. Mayara souligne l'engagement de l'APM à soutenir des institutions multilatérales plus influentes

Nations unies (New York) — Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), a souligné, lors d'une intervention à l'ONU à New York, l'engagement de l'APM à soutenir des institutions multilatérales plus fortes et plus influentes.

S'exprimant à l'occasion du Sommet de l'avenir (22-23 septembre), M. Mayara a renouvelé la détermination de cette assemblée et de ses parlements membres à soutenir la mise en oeuvre des engagements de ce Sommet, ainsi que ceux de la Charte pour l'avenir, du Pacte numérique mondial et de la Déclaration sur les générations futures.

Cet engagement entend soutenir des institutions multilatérales plus fortes et plus influentes, dans le respect total de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et des engagements émanant du droit international, a-t-il souligné.

Il s'agit aussi, a poursuivi le président de l'APM, d'apporter, en partenariat avec les parties prenantes, des réponses efficaces aux défis actuels et futurs, tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique.

Ces réponses, a noté M. Mayara, doivent également garantir un espace numérique ouvert, libre et sûr qui soit basé sur les droits humains universels, tout en tenant compte des intérêts des générations futures dans la prise de décisions nationales et internationales.

S'arrêtant sur les défis dont fait face le pourtour méditerranéen, M. Mayara a cité notamment le conflit en cours à Gaza, appelant, à cet égard, à faire entendre la voix de la raison afin de mettre fin à l'escalade, et à privilégier des négociations à même de permettre la mise en oeuvre des résolutions internationales en vue d'une solution à deux Etats. Le responsable a rappelé l'annonce par l'APM, lors d'un événement de haut niveau, également à l'ONU à New York, de deux initiatives concrètes, à savoir la création d'un Observatoire parlementaire permanent du Sud sur les objectifs de développement, qui sera basé au Maroc, et d'un Observatoire parlementaire permanent mondial sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes.

M. Mayara a co-présidé, samedi avec le président de la 78è Assemblée générale de l'ONU, Dennis Francis, un événement de haut niveau sur le soutien parlementaire aux efforts visant à rétablir la confiance dans la gouvernance multilatérale.

Initié par l'APM, cet évènement a été organisé en partenariat avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT) relevant du Conseil de sécurité et les Missions permanentes du Maroc et d'Italie auprès de l'organisation internationale à New York.

Le Sommet de l'avenir, qui a été convoqué par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a entamé ses travaux samedi par l'adoption par consensus d'un Pacte "historique" censé baliser le chemin vers un multilatéralisme "rénové et plus efficace".