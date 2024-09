Maroc: Rabat - Focus sur les perspectives d'amélioration de l'accès aux médicaments et aux produits de santé

Rabat — Les moyens et perspectives d'amélioration de l'accès aux médicaments et aux produits de santé ont été au centre d'un colloque organisé, lundi à Rabat, à l'initiative du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec les Entreprises du Médicament au Maroc (LEMM).

Rehaussé par la participation du ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, cet événement de deux jours a réuni des représentants notamment de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), l'Autorité Saoudienne de Contrôle des Aliments et des Médicaments (SFDA), l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), ainsi que des représentants d'institutions nationales de gestion de la santé et des organisations nationales du secteur pharmaceutique.

Placé sous le signe "Perspectives d'amélioration des procédures réglementaires pour l'accès des patients aux médicaments et produits de santé au Maroc", cet atelier s'assigne pour objectif de promouvoir le secteur pharmaceutique et d'améliorer la gouvernance dans ce domaine, ainsi que les procédures réglementaires, notamment en matière de reconnaissance mutuelle des agences de régulation, dans le respect des normes de conformité, à même de simplifier les démarches tout en garantissant la qualité, l'efficacité et la sécurité des médicaments et des produits de santé.

S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, M. Ait Taleb a souligné que cette rencontre coïncide avec la montée en charge des cas confirmés de Mpox à l'échelle africaine où 15 pays parmi les 54 pays du continent ont reporté des cas, faisant savoir que cette urgence sanitaire, fait émerger, une nouvelle fois, l'intérêt de la souveraineté médicamenteuse, en droite ligne avec les Hautes Instructions Royales.

Et d'expliquer que le médicament, au vu de son intérêt dans le développement industriel et économique du pays, de l'émergence de l'utilisation de médicaments de plus en plus onéreux et aux défis sans précédent induits par la généralisation de protection sociale, constitue un puissant moyen de régulation de l'assurance maladie et du budget global de la santé.

Dans ce sens, M. Ait Taleb a mis en avant l'encouragement de la production locale des médicaments essentiels, la promotion des médicaments génériques de qualité et surtout l'instauration de mesures d'encadrement des médicaments dits innovants.

Mettant l'accent sur la portée des défis actuels et futurs du secteur pharmaceutique, le ministre a fait observer que son département s'est investi, en concert avec les dispositions de la loi-cadre n° 06.22 relative au système national de santé, dans la mise en place de l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé.

Cette action stratégique, a-t-il enchaîné, intervient parallèlement "avec le lancement, par Sa Majesté le Roi du projet d'avant-garde pour la fabrication de vaccins et de médicaments de biotechnologie indispensables pour notre pays", ajoutant que ce projet baptisé Maroc Biotechnologies "MARBIO", constitue la plus grande plateforme de production de vaccins en Afrique, capable d'assurer la Souveraineté vaccinale de notre pays et de lui permettre de devenir une plateforme d'exportation vers le reste du continent africain.

De son côté, la représentante de l'OMS au Maroc, Maryam Bigdeli s'est dite "honorée" que l'Organisation soit associée à cet événement qui marque "notre soutien au Royaume du Maroc par rapport à la politique pharmaceutique et au processus réglementaire" qui permettent d'avoir une Agence de médicament forte à même de contribuer à la mise en oeuvre au chantier Royal de la souveraineté sanitaire du pays, ainsi qu'aux objectifs de positionnement du Maroc sur le marché marocain en tant qu'exportateur de médicaments et de vaccins

"C'est un chantier que nous soutenons déjà depuis longtemps notamment en termes d'élaboration de la politique pharmaceutique et d'amélioration du processus réglementaire", a-t-elle dit dans une déclaration à la presse.

Pour sa part, la présidente du LEMM, Sanaa Sayagh s'est félicitée du partenariat entre son association et le ministère de la Santé, lequel promeut, deux jours durant, l'optimisation des procédures réglementaires et l'accès à l'innovation thérapeutique, et ce au vu des réformes du système de santé mises en oeuvre au Maroc, faisant remarquer que ce partenariat public-privé entend contribuer à la réussite de ces grands chantiers.

Au menu de cette rencontre scientifique, figurent plusieurs thématiques, notamment l'amélioration des procédures réglementaires, l'exploration de solutions adaptées aux défis pouvant entraver la disponibilité des médicaments, outre des expériences de pays leaders dans ce domaine qui seront mises en lumière, illustrant les méthodes employées pour optimiser les procédures réglementaires.