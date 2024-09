Sénégal: Législatives anticipées du 17 Novembre – Les tractations et alliances se dessinent déjà

Les alliances et larges fronts en direction des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 commencent à se constituer. Selon un confrère sénégalais très au fait de la vie socio-politique du pays, « les états -majors se préparent et les rapprochements se multiplient. Personne ne peut savoir à l’heure actuelle, qui peut gagner. Sonko et sa liste ont des chances de pouvoir surfer sur la vague de la présidentielle2024. Mais globalement ça sera serré. »

Bassirou Diomaye- Ousmane Sonko et leurs listes constituées depuis bien longtemps sous la bannière du Pastef veulent ratisser large et se donner des marges de manœuvre fortes pour appliquer leur programme de gouvernement qui bute déjà sur une opposition très déterminée

De son côté, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la dernière présidentielle de mars 2024, Amadou Bâ, est aussi reparti au front pour rassembler et galvaniser les déçus de son camp après la débâcle à la dernière présidentielle.

Dans la mouvance, il a rencontré les responsables du Parti socialiste, avec à leur tête la Secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye, samedi dernier au siège Léopold Sédar Senghor de Colobane. Les deux délégations ont évoqué la nécessité de constituer une coalition et d'aller ensemble sous la même bannière aux législatives anticipées. Rapporte le site adakar.com.

Selon cette source, « Ladite coalition qui réunira notamment les forces de gauche fera face au pouvoir actuel et devra proposer un programme pour sauver le Sénégal. Dans ce sens, les deux chefs de délégation ont mis en place un groupe de contact qui pilotera les actions communes en vue de concrétiser cette ambition.

Chez le Parti démocratique sénégalais(Pds), ça bouge aussi. Le Pds a, selon le confrère dakarois, va intégrer l’Alliance pour la transparence des élections (Atel). Une déclaration a été produit dans ce sens, à la suite d’une rencontre stratégique.

« En prélude aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, deux délégations de haut niveau du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) et de l’Alliance Pour la République (Apr) se sont rencontrées ce dimanche 22 septembre 2024 à la Permanence Nationale, Oumar Lamine Badji. À l’issue de la rencontre et après une parfaite convergence de vue, les deux formations politiques ont acté leur volonté de mettre en place une grande coalition politique, ouverte aux alliés respectifs, et à toute formation politique qui souhaiterait la rejoindre en vue de remporter largement les élections législatives prochaines. », indique la déclaration en date du 22 septembre 2024. A noter que les deux délégations ont installé, séance tenante, un comité technique paritaire en vue de travailler sur les modalités de mise en œuvre et d’élargissement de cette grande initiative.