Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Septembre 2024

Sénégal : Migration irrégulière – Au moins 30 corps retrouvés sur une embarcation

Au moins 30 corps ont été retrouvés sur une embarcation dérivant au large de la capitale sénégalaise, a annoncé l'armée lundi, alors que le nombre de migrants quittant l'Afrique de l'Ouest augmente. La marine a été informée de la présence de l'embarcation dimanche soir et a envoyé une patrouille maritime dans la zone, située à 70 kilomètres (38 milles nautiques) de Dakar, a déclaré Ibrahima Sow, porte-parole de l'armée sénégalaise, dans un communiqué.« Jusqu'à présent, 30 corps ont été dénombrés », a déclaré M. Sow. L'état de décomposition avancé des corps rend le processus d'identification très difficile, a déclaré l'armée, ajoutant que les enquêtes fourniront plus d'informations sur le nombre de morts et l'origine du bateau. La plupart d'entre eux se dirigent vers les îles Canaries, un archipel espagnol situé au large de l'Afrique de l'Ouest, qui sert de tremplin vers l'Europe continentale. (Source : Ap)

Côte d’Ivoire : FPI - Le coup de balai d'Affi N’Guessan

Crise ouverte au Front populaire ivoirien (Fpi). Son président, Pascal Affi N’Guessan, a réorganisé le 23 septembre 2024, à Abidjan, la direction du parti. Tous ceux qui rament à contre-courant de sa nouvelle ligne ont été balayés. Gnépa Iré Barthélémy est le nouveau secrétaire général et porte-parole du parti à la rose. Il remplace Issiaka Sangaré. Les vice-présidents Diabaté Beh et Pierre Godé ont été démis de leurs fonctions respectives. En plus de la nomination de Gnépa Iré Barthélémy, plusieurs autres personnalités ont été promues à des postes importants. Il s’agit de N'Da Edoukou Bernhard, désigné vice-président chargé du protocole et de l’organisation des manifestations du parti, ainsi que directeur de cabinet du président du Fpi. Quant à Lia Gnan Ferdinand, il devient le vice-président chargé de la région d’Abidjan Lagunes. Il est également le porte-parole adjoint du parti. Il faut souligner la nomination de plusieurs cadres, notamment Soro Kelefohoua et Jean-Marie Konin. (Source : fratmat.info)

%

Gabon : Aides et assistance - Patience Dabany, la mère du président déchu gabonais Ali Bongo Ondimba, a été évacuée

Selon nos informations, l'ancienne première dame a quitté Libreville dans la journée du 20 septembre pour des raisons médicales. Un départ facilité par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon le confrère, Patience Dabany, la mère du président déchu gabonais Ali Bongo Ondimba, a été évacuée par avion médicalisé dans la journée du 20 septembre à l'Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. Selon son entourage, l'artiste gabonaise, de son vrai nom Joséphine Kama, avait reçu des soins à Libreville et « se sentait mieux ». (Source : Jeune Afrique)

Niger : Industrie extractives- Le gouvernement crée deux sociétés nationales pour contrôler la production d’or et d’uranium

La Mazoumawa National Gold Company gérera l'exploitation de l'or nigérien, une façon de canaliser la production en grande majorité artisanale et informelle et d'en tirer plus de revenus fiscaux. Chaque année, des dizaines de tonnes d'or exporté échappent aux autorités, un manque à gagner important pour l’État nigérien, même s'il est impossible à chiffrer, selon l'organisation Swissaid. Cela ouvre également la voie à une transformation de l'or sur place. C'est ce qu'a fait le Burkina Faso avec la création, il y a un an, de sa Société nationale des substances précieuses suivie de la construction d'une première raffinerie d'or. (Source : Rfi)

Togo : Développement portuaire- Lomé abrite une formation régionale

La capitale togolaise abrite depuis le lundi 23 septembre une formation portuaire régionale de haut niveau. La rencontre, initiée dans le cadre de la coopération maritime entre le Togo et la Malaisie, réunira des délégués et représentants de 16 ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les travaux, prévus jusqu’au 28 septembre sous la thématique de l’organisation et des stratégies dans le secteur maritime et portuaire international, permettront d’outiller les personnels et les acteurs du secteur maritime des pays concernés, tous membres de l’Association de gestion des ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC).L’objectif, explique-t-on, est notamment d’accroître l’expertise des pays dans l’amélioration de leur compétitivité et leurs performances portuaires, et leur permettre de mieux relever les défis actuels du commerce international. (Source : alome.com)

Tunisie : Vie politique- À Tunis, la loi électorale modifiée à quatorze jours du scrutin

Le 22 septembre 2024, un millier de personnes ont manifesté à Tunis contre un projet d’amendement à la loi électorale qui permettrait à l’instance en charge de la surveillance du scrutin, proche du président Kaïs Saïed, d’avoir le dernier mot sur la validation des candidats investis pour la présidentielle du 6 octobre. Une manifestation organisée au pied levé un dimanche après-midi. Cet événement dit la colère des Tunisiens qui ont l’impression que le pouvoir se joue d’eux et des règles. À quinze jours de l’élection présidentielle, le président Kaïs Saïed vient encore de les prendre par surprise en introduisant un amendement à la loi électorale.( Source : africanews)

Bénin : Administration publique - Deux initiatives pour permettre à tous les usagers de bénéficier des e-services

Depuis 8 ans, le gouvernement du Bénin est en train de moderniser l’administration publique avec la dématérialisation. Il a notamment développé les e-services pour rapprocher l’administration des administrés en pensant même à ceux qui n’ont pas la possibilité de télécharger eux-mêmes leurs pièces en ligne. Dans la volonté de faciliter la tâche aux usagers de l’administration publique, le gouvernement a entrepris sa modernisation avec la dématérialisation des services publics. Ce qui permet d’avoir beaucoup de pièces en ligne.Faisant le bilan des 8 ans de réalisation au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique, la ministre Adidjatou Mathys a mis en exergue deux initiatives qui permettent à ceux qui n’ont pas la possibilité d’avoir accès aux services en ligne sur leurs propres téléphones de bénéficier des e-services. (Source : acotonou. Com)

Rca : Assainissement des dépenses fiscales- La BAD recommande de nouveaux textes de loi en Centrafrique

Les lois Centrafricaines sont caduques et, incapables de booster les recettes fiscales. Le rapport provisoire de la Banque Africaine de Développement (BAD) sur la question, est déjà disponible. Dans le rapport, l’institution financière, propose son assistance technique à travers des propositions. Les grands axes de ces propositions, ont été présentés ce 19 septembre 2024 au ministère des Finances à Bangui. Le but recherché par cette assistance technique, c’est de « réduire au stricte minimum les actes sans bases légales » qui minent l’assainissement des dépenses fiscales en Centrafrique. La mission de la Banque Africaine de Développement s’est donc rendue compte, « de la caducité avec toutes ses conséquences juridiques des conventions, accords et des actes sans fondement légal », a expliqué le ministère des finances. Il rappelle, que la caducité de ces textes de loi, perturbe « l’optimisation de la collette des recettes et des dépenses publiques » en Centrafrique. (Source : abangui.com)

Mali : Défense et sécurité - Le FAMa annoncent la neutralisation d’une trentaine de terroristes dans le Nord- Ouest

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, samedi 21 septembre 2024, avoir neutralisé une trentaine de terroristes le vendredi 20 septembre 2024. Selon le communiqué émanant de l’Etat-major général des FAMa, ces terroristes sont tombés dans une opération menée par l’armée ce vendredi aux environs de 17h30 dans la zone de Mourdiah, dans le nord-ouest du Mali, frontalière avec la Mauritanie. Cette opération, précise le communiqué, a ciblé deux regroupements de terroristes se trouvant dans des refuges. « Les observations sur le terrain confirment la neutralisation d'une trentaine de terroristes et des dégâts matériels importants », indique le communiqué qui signe que « la recherche et la traque des terroristes continue ». (Source : abamako.com)