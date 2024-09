Algérie: Une campagne de sensibilisation mardi sur l'utilisation de la carte Edahabia et de l'application 'BardiMob'

Alger — L'entreprise Algérie Poste lancera, mardi, une campagne de sensibilisation sur l'utilisation sûre et fiable de la carte "Edahabia" et de l'application "BardiMob", dans l'objectif de sensibiliser à l'importance de faire preuve de vigilance et de prudence, pour éviter toutes formes d'escroquerie.

Organisée en partenariat avec plusieurs secteurs concernés, cette campagne prévoit diverses activités et manifestations de proximité, notamment au niveau des universités et des bureaux de poste, outre des portes ouvertes, des visites sur le terrain et des émissions médiatiques.

Lors d'un point de presse organisé, lundi au siège d'Algérie Poste à Alger, le chef de cabinet au ministère de la Poste et des Télécommunications, Mohamed Talailef, a indiqué que le nombre des titulaires de la carte "Edahabia" avait dépassé les 13 millions d'utilisateurs, alors que le chiffre, en 2020, avoisinait les 6 millions.

Affirmant que l'e-paiement devrait atteindre, d'ici la fin de l'année, 80 millions d'opérations alors qu'il ne dépassait pas 5 millions d'opérations, le chef de cabinet a mis en avant l'importance d'organiser cette campagne de sensibilisation, en vue d'une utilisation sûre de la carte "Edahabia", et ce après avoir relevé " plusieurs opérations d'escroquerie en raison du mauvais usage de cette carte".

De son côté, le capitaine Attaf Mohamed Lamine, spécialiste dans la lutte contre les crimes cybernétiques au sein du commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a fait état du traitement, depuis le début de l'année 2024, de plus de 1.100 affaires d'escroquerie, dont 210 affaires d'ouverture de comptes via l'application "BaridiMob" et de transfert de fonds depuis les comptes des victimes.

Bien que l'application "BaridiMob" soit sécurisée, il s'est avéré, à travers tous les cas traités, que l'utilisateur demeure le maillon faible en partageant ses informations secrètes liées à sa carte "Edahabia", a-t-il déploré, appelant les utilisateurs à "ne pas partager ces informations même avec leurs proches".

De son côté, le Commissaire de police, Amine Belkhiri, spécialiste dans la cybercriminalité à la Direction générale de le Sûreté nationale (DGSN), a fait savoir que le nombre des cybercrimes était en "constante évolution", faisant état de 5.130 affaires traitées en 2023.

Concernant les affaires d'arnaque et d'escroquerie, M. Belkhiri a fait état de "1.130 affaires traitées dont la majorité concerne l'achat et la vente de marchandises, des offres d'emploi travail et des visas".

Les spécialistes œuvreront lors cette campagne de sensibilisation, à fournir des informations et des conseils aux utilisateurs de la carte "Edahabia" et de la plateforme "BaridiMob" pour les sensibiliser, notamment, à l'impératif de ne pas partager leurs informations personnelles et de télécharger les applications officielles.