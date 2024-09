Algérie: Attaf s'entretient avec nombre de ses homologues et des responsables d'organisations internationales

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, lundi à New York, des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues de pays frères et amis et des responsables d'organisations internationales, en marge de sa participation aux travaux du Sommet de l'avenir, indique un communiqué du ministère.

M. Attaf s'est entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Taye Atske Selassie, le ministre burundais des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, Albert Shingiro, le ministre cap-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares, le ministre chypriote des Affaires étrangères, Konstantinos Kombos, et la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO), Rola Abdulla Dashti.

La rencontre de M. Attaf avec son homologue tunisien a permis de passer en revue "la dynamique exceptionnelle marquant les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et peuples frères" et d'"examiner les moyens de les renforcer, conformément à la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son frère le président Kaïs Saïed, de les hisser au rang de l'excellence". Les deux parties ont également discuté des "prochaines échéances bilatérales au niveau ministériel", précise le communiqué.

Les entretiens avec le ministre éthiopien des Affaires étrangères ont été l'occasion pour les deux parties de se concerter et de procéder à un échange de vues sur nombre de questions dans le cadre de l'Union africaine (UA) et sur les préparatifs en prévision de la tenue de la Commission mixte algéro-éthiopienne, selon la même source.

Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Burundi, M. Attaf a discuté des perspectives de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que de plusieurs dossiers et questions d'intérêt commun au niveau continental, indique le communiqué.

Par ailleurs, l'entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert a permis d'examiner les échéances à venir dans le cadre de l'UA et de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Les entretiens entre M. Attaf et son homologue chypriote ont permis aux deux parties de "procéder à un échange de vues et d'analyses sur les principales questions internationales et régionales, ainsi que sur les perspectives de promotion des relations bilatérales entre les deux pays".

La rencontre du ministre Ahmed Attaf avec la Secrétaire exécutive de la CESAO a permis d'"examiner les moyens de renforcer la coopération dans les domaines liés à la réalisation des objectifs de développement durable, à la lumière des résultats de la visite effectuée par cette responsable onusienne en Algérie" en mai dernier, conclut le communiqué.