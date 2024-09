Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Carton plein pour les quatre représentants algériens

Alger — Les quatre clubs algériens engagés dans les différentes compétitions africaines interclubs de la saison 2024-2025 ont réussi un carton plein ce week-end, en se qualifiant tous pour la phase de poules à l'issue des matchs du deuxième tour préliminaire retour disputés ce week-end.

Ce Grand Chelem a commencé avec la qualification du CR Belouizdad et du MC Alger en Ligue des champions, avant que le CS Constantine et l'USM Alger ne clôturent le bal en Coupe de la Confédération.

Un carton plein qui reflète la bonne santé du football algérien au cours des dernières années, grâce notamment aux importants investissements qui ont été fait, aussi bien dans le facteur humain que matériel.

En effet, outre le recrutement de joueurs talentueux, avec un encadrement technique et administratif de qualité, les clubs algériens, particulièrement les plus huppés, ont évolué sur le plan des infrastructures.

A titre d'exemple, l'USMA et le CRB qui par le passé jouaient dans de petits stades en pelouse synthétique évoluent aujourd'hui dans des enceintes de renommée mondiale, notamment, les stades Miloud Hadefi d'Oran et Nelson Mandela de Baraki.

Des enceintes où les conditions de jeu, notamment, le gazon naturel, ont permis aux joueurs d'exprimer l'étendue de leur talent et de porter leurs équipes respectives à un niveau supérieur.

%

A titre d'exemple, les Sanafir du CS Constantine se sont qualifiés haut la main pour la phase de poules, en battant le club ghanéen du FC Nsoatreman en aller et retour (2-0, 1-0), ce qui prouve que le "Le Vieux Club Constantinois" c'est vraiment du solide et qu'il faudra compter avec lui lors de la phase de poules.

Certes, les autres représentants algériens ont souffert un peu plus pour assurer leur qualification, mais force est de reconnaître que la tâche était un peu plus ardue, en grande partie à cause du cachet derby.

En effet, le MCA et l'USMA sont tombés sur des adversaires tunisiens et la défaite au match aller avait compliqué un peu plus leur situation, car un concours de circonstances avait fait qu'ils s'inclinent l'un comme l'autre contre l'US Monastir et le Stade Tunisien sur le même score d'un but à zéro.

Mais au match retour les deux représentants algériens ont fait preuve de courage, de détermination et d'abnégation, ce qui leur a permis d'aller chercher leur qualification au bout du suspense.

Idem pour le CRB, qui a dû recourir à la séance de tirs au but (4-3) pour passer l'écueil du club burkinabé AS Douanes, après une égalité parfaite à l'aller comme au retour.

Le CRB, le MCA, le CSC et l'USMA ne sont qu'à leurs débuts, puisque ces matchs du tour préliminaire étaient leurs tous premiers dans le cadre officiel. Ce qui laisse présager un meilleur rendement de leur part une fois qu'ils auront trouvé leur rythme de croisière avec les rencontres du championnat.

En plus, certains parmi ces clubs n'ont pas encore sorti l'artillerie lourde, comme c'est le cas du MCA, qui n'a pas encore aligné son avant-centre international Andy Delort : un gros atout offensif qui devrait apporter un plus conséquent au rendement du Doyen pendant la phase de poules, tout comme le CRB avec le buteur historique des Verts Islam Slimani qui sera d'un apport considérable à la pointe de l'attaque du club de "Laaquiba".