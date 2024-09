Algérie: Des perspectives prometteuses pour développer l'agriculture de précision à l'aide de l'IA

Alger — L'Algérie oeuvre à renforcer sa sécurité alimentaire et augmenter le rendement de la production agricole à la faveur de l'existence de perspectives prometteuses et d'expériences encourageantes dans le domaine de l'agriculture de précision.

D'après les études, l'agriculture basée sur l'intelligence artificielle pourrait économiser près de 30% de la consommation d'eau dans le monde, tout en augmentant les rendements agricoles de 25%.

Ainsi, l'agriculture de précision repose sur la collecte de données détaillées sur les récoltes, le sol, le climat, l'environnement et autres et utilise l'intelligence artificielle pour analyser ces données en vue de prendre les décisions adéquates de manière automatisée ou avec l'intervention humaine.

Selon l'agroéconomiste et formateur en IA, Brahim Lekfal, "il existe des expériences réussies dans le cadre de l'agriculture de précision basée sur l'IA dans le domaine de l'horticulture en Algérie".

"Ces expériences ont permis de quadrupler voire quintupler le rendement de certains légumes", a-t-il déclaré à l'APS, soulignant l'importance de l'intelligence artificielle dans la prévention contre les maladies des plantes.

Et d'ajouter que l'irrigation à distance est également un domaine utile, car le programme intelligent reconnait la température du sol et envoie une notification à une application téléphonique à distance, que l'agriculteur reçoit instantanément pour décide de lancer ou non le processus d'irrigation.

Expériences encourageantes

Parmi les expériences prometteuses dans le domaine de l'agriculture de précision, le projet "Sakai" lancé par Nasser Bouziani et Mourad Bouzit, deux chercheurs algériens en robotique et physique établis à l'étranger. Il s'agit de robots autonomes utilisant l'énergie solaire pour générer leur propre carburant et sont utilisés pour l'irrigation et la fertilisation profonde des racines, permettant également une distribution adéquate d'eau et d'engrais.

Ce projet innovant a suscité l'intérêt de la NASA et de plusieurs centres de recherche chinois, qui ont proposé de contribuer à son développement", ajoute le chercheur.

Les deux chercheurs considèrent que l'adoption d'un système similaire à "Sakai" au lieu de l'irrigation goutte-à-goutte et de la fertilisation de surface pourrait réduire le taux de mortalité précoce des arbres de 45 % à 15 %, d'autant plus que la fertilisation profonde est respectueuse de l'environnement et permet d'économiser l'eau.

Selon les explications des deux innovateurs, un seul robot peut irriguer et fertiliser près de 120 hectares.

L'agriculture de précision va au-delà de l'irrigation, de la fertilisation et de la lutte contre les maladies des plantes, à savoir la mise en place de systèmes agricoles complets, permettant de suivre toutes les étapes du processus agricole.

Parmi les projets prometteurs dans ce domaine, il y a les fermes modernes que le Groupe "Souakri" s'apprête à lancer prochainement en Algérie, avec un partenaire turc pour créer un système d'automatisation complet doté de l'intelligence artificielle, contrôlant toutes les étapes de production de la tomate cerise destinée à l'exportation, a indiqué dans une déclaration à l'APS, Mourad Faci, responsable des projets auprès du Groupe.

Il s'agit également de l'expérience "Farm AI", une startup algérienne classée en 2023, deuxième meilleure startup dans la compétition internationale Tech 4 Good en Chine, pour avoir développé un système de détection des maladies de plantes à l'aide de drones.