Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô éliminée

L'AS Otohô s'est imposée, le 22 septembre, au stade Alphonse- Massamba-Débat 2-1 devant Black Bulls du Mozambique au match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe africaine de la Confédération. Mais pas suffisant pour se qualifier pour la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération.

Il n'y a plus de clubs congolais dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). Battu à l'aller à Maputo (0-1), le dernier représentant congolais avait toutes les cartes en main pour réaliser un grand coup. Mais la calebasse s'est cassée au seuil de la phase de poules.

L'AS Otohô aura beaucoup de regrets à nourrir, puisqu'elle a encaissé un but assassin à la 77e minute d'Ejaita Ifoni. L'équation devenait alors très compliquée pour le club congolais obligé de marquer trois fois pour priver les Mozambicains d'une qualification qui leur tendait déjà les bras. L'AS Otohô a sauvé l'honneur dans les ultimes minutes de la rencontre.

Cluz Ndong Biteghe sur penalty avant que Prince Mouandza Mapata n'inscrive le deuxième but dans le temps additionnel. L'AS Otohô s'est procuré les meilleures actions du match, mais elle a péché par le manque de réalisme criant. « Dans ce genre de situation, on ne peut pas être content. On n'a pas mal joué et on a pas démérité. La preuve, on marque deux buts qui étaient insuffisants. On a été maladroit car on aurait pu marquer beaucoup de buts. Malheureusement, ce n'était pas notre jour. Je suis déçu, parce que nous sommes éliminés », a commenté Barthélémy Ngatsono, le coach de l'AS Otohô.