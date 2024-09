Algérie: Le pays, un chantier ouvert pour la réalisation de l'essor économique

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a affirmé, lundi, que l'Algérie était "un chantier ouvert" pour la réalisation de l'essor économique escompté en misant sur ses propres capacités, estimant que l'étape actuelle "requiert davantage de cohésion et de complémentarité entre tous les acteurs".

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire 2024-2025, M. Boughali a indiqué que cette session aura "un programme dense" au regard de "la situation exceptionnelle que vit le pays, qui est désormais un chantier ouvert pour la réalisation de l'essor économique et la réduction de la dépendance aux recettes des hydrocarbures".

"Les réformes multiples engagées par l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont permis au pays de consacrer la véritable démocratie pluraliste et la justice sociale, à travers la répartition équitable des richesses". Ce faisant, l'Algérie a "consolidé le socle institutionnel fondé sur le principe de citoyenneté et de démocratie participative au sein de l'Etat de droit", a soutenu le président de l'APN.

Appelant les députés à "suivre cette voie pour assurer la réussite de cette session parlementaire", M. Boughali a fait remarquer que l'étape actuelle "requiert davantage de cohésion et de complémentarité entre tous les acteurs, que ce soit dans le domaine législatif, en matière de contrôle ou dans le renforcement du rôle de la diplomatie parlementaire algérienne dans différents cadres et occasions, conformément aux principes et objectifs de la politique extérieure du pays".

%

Il a, à cet égard, rappelé "l'attachement du président de la République à sa traditionnelle rencontre avec les membres des deux chambres du Parlement, preuve s'il en est de l'importance qu'il attache aux institutions constitutionnelles et du respect qu'il porte aux représentants du peuple, qui jouent un rôle indéniable dans la défense des valeurs de la République et des institutions de l'Etat".

Le début de cette session parlementaire a coïncidé avec "un événement majeur et un rendez-vous démocratique, dont le héros par excellence a été le peuple algérien", a-t-il souligné, se félicitant "de la sérénité et de la transparence ayant marqué la campagne électorale".

L'élection présidentielle a été "empreinte d'un discours national responsable, dans lequel l'Algérie a été placée au-dessus de toute autre considération, permettant ainsi au peuple algérien de prendre connaissance des différents programmes électoraux et de choisir le candidat qui répond à ses aspirations", a-t-il enchaîné.

Et de réitérer, par là même, ses sincères félicitations au président de la République pour la confiance qui lui a été renouvelée par le peuple algérien, adressant également ses félicitations aux deux autres candidats, M. Abdelaali Hassani Cherif, et M. Youcef Aouchiche, pour "le sens élevé de patriotisme et la concurrence loyale" dont ils ont fait preuve.

"A l'aube d'un nouveau mandat présidentiel et alors que le monde connaît de profondes mutations multidimensionnelles, il est de notre devoir de soutenir celui qui a été choisi par le peuple, en unissant nos efforts et en consolidant les capacités du pays pour garantir son maintien dans la course mondiale au développement, à la science et à la modernisation", a fait valoir le président de l'APN.

Il a également salué le programme ambitieux dont le président de la République a esquissé les grandes lignes lors sa prestation de serment, notamment le lancement d'un dialogue national ouvert avec toutes les composantes de la société algérienne.

M. Boughali a, par ailleurs, "salué avec déférence l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), qui demeure le rempart protecteur et fidèle de la nation", mettant en avant son rôle dans la protection des vastes frontières du pays "face à tous les dangers et menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale dans un contexte marqué par des défis multiples et nouveaux et la montée des troubles et de l'instabilité au niveau mondial".

En effet, l'ANP s'est "acquittée pleinement de cette mission, contribuant aussi à la protection de la société contre divers fléaux sociaux, notamment à travers la lutte contre la drogue, la contrebande, la criminalité organisée transfrontalière et la cybercriminalité", a-t-il affirmé, exprimant sa "gratitude aux membres, aux officiers et au commandement de cette prestigieuse institution". Il a également salué "les agents de l'Etat et les services de sécurité qui veillent sur la sécurité des citoyens".

Le président de l'APN a, par ailleurs, rappelé que l'ouverture de la session parlementaire coïncidait avec la rentrée sociale et la reprise de l'activité dans tous les secteurs, affirmant que tous les indicateurs "laissent présager sa réussite grâce aux moyens matériels et humains mobilisés par l'Etat". Il a, par là même, salué les efforts du gouvernement et des autorités locales pour la réussite de la rentrée scolaire.

Evoquant les répercussions de la conjoncture régionale et mondiale, M. Boughali a affirmé que "l'Algérie a toujours représenté la voix de la sagesse au Conseil de sécurité et défendu le droit des peuples à l'autodétermination", de même qu'"elle a concentré ses efforts sur les causes palestinienne et sahraouie".

"La communauté internationale ne doit pas occulter des faits historiques en cédant aux mensonges et autres mystifications visant à changer la nature du conflit", a-t-il insisté, assurant que l'Algérie continuera à "défendre les opprimés en Palestine".

"Nous continuerons à condamner fermement les horribles massacres commis par les forces d'occupations sionistes, notamment dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie, lesquels constituent des crimes contre l'humanité et de génocide dépassant dans l'horreur les crimes nazis", a-t-il dit.

M. Boughali a également exprimé la solidarité de l'Algérie avec "nos frères au Liban et en Syrie victimes d'attaques barbares répétées contre des civils, des attaques qui laissent craindre un embrasement dans toute la région, hypothéquant ainsi toute chance de paix".

S'agissant de la cause sahraouie, le président de l'APN a réaffirmé "le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", soulignant la "nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des résolutions onusiennes pertinentes".

Et d'assurer que l'Algérie "continuera à soutenir la cause sahraouie dans les fora internationaux jusqu'à ce que le peuple sahraoui puisse accéder à son droit à l'autodétermination".