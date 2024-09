Soudan: Bahr al-Din Karama prête serment en tant que gouverneur de l'Ouest-Darfour

Port-Soudan — M. Bahr al-Din Adam Karama a prêté serment devant le président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan lundi.

Dans un communiqué de presse à l'issue de sa prestation de serment, le gouverneur de l'Ouest-Darfour a exprimé ses remerciements au président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS pour la confiance qu'il lui a accordée, soulignant sa volonté de travailler avec le gouvernement régional du Darfour pour établir la sécurité et la stabilité et libérer le pays de l'état de la saleté de la rébellion.

Il a déclaré : "Je serai à la même distance de toutes les composantes de la société civile de l'État".

Le gouverneur a salué le rôle des forces armées, des forces conjointes, de la résistance populaire et de mobilisés, leur détermination et leur défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan dans la bataille de dignité.

Le gouverneur a souligné la nécessité d'unifier les rangs nationaux entre toutes les composantes et secteurs pour soutenir les forces armées afin de dissuader et d'éliminer les milices terroristes et le projet de colonie Al-Dagalo.