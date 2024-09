Madagascar: Matina Razafimahefa - Représentante du pays au concours Africa's Business Heroes de Jack Ma et porteuse de l'avenir numérique

À seulement 26 ans, Matina Razafimahefa, fondatrice de SAYNA, figure parmi les 20 meilleurs entrepreneurs du concours Africa's Business Heroes (ABH) 2024. Une reconnaissance qui met Madagascar sous les projecteurs internationaux. Elle revient sur son parcours et la mission de SAYNA, une plateforme d'éducation numérique conçue pour permettre aux jeunes malgaches de se connecter à l'économie digitale mondiale.

Une génération connectée.

« Je fais partie de la génération Z, celle de l'Internet », confie Matina d'emblée. « Pour nous, apprendre sur YouTube, travailler et trouver des emplois en ligne, c'est devenu normal ». Ce constat contraste fortement avec la réalité de nombreux jeunes malgaches. Si, ailleurs, l'accès à l'économie numérique semble être une évidence, il reste un luxe inaccessible pour une grande partie de la population malgache. C'est précisément cette fracture numérique que Matina souhaite combler à travers SAYNA.

Une école du numérique.

SAYNA n'est pas une simple école de codage. « C'est une école du numérique qui vise à façonner la manière dont on apprend et travaille aujourd'hui », explique Matina. La plateforme permet aux étudiants d'acquérir des compétences numériques tout en les connectant à des opportunités professionnelles, aussi bien sur le marché local qu'international. « Nous leur apprenons à monétiser leurs compétences et à développer des activités génératrices de revenus dans l'économie digitale », ajoute-t-elle.

Le concept a pris racine après que Matina ait observé le potentiel inexploité des jeunes malgaches. « J'ai grandi à Madagascar et j'ai vu de jeunes désœuvrés, sans accès à l'éducation », raconte-t-elle. Ce constat l'a poussée à créer SAYNA, qui fonctionne aussi bien en ligne que dans des hubs physiques, offrant aux apprenants une flexibilité précieuse.

Un parcours semé d'embûches.

Si SAYNA est aujourd'hui une référence en matière d'éducation numérique, le chemin n'a pas été de tout repos. « De 2018 à 2020, nous avons beaucoup galéré », admet Matina. Les premiers défis étaient liés à la compréhension des besoins des étudiants et des entreprises. SAYNA a su transformer des activités numériques en parcours d'apprentissage personnalisés, augmentant ainsi l'employabilité des étudiants : « Plus tu complètes des activités numériques, plus ton index d'employabilité augmente, et donc ta capacité à accéder à des opportunités ».

Vers Kigali et au-delà.

Avec SAYNA, Matina Razafimahefa a réussi à créer une passerelle entre les jeunes talents malgaches et le marché mondial. Sa place dans le top 20 de l'African Business Heroes 2024 en est une illustration. Ce concours a réuni plus de 20 000 candidatures et pour la première fois, Madagascar est représenté dans le top 20. Matina Razafimahefa fait donc partie des 20 meilleurs entrepreneurs africains de ce concours et va participer à la demi-finale qui va se dérouler au Caire. Elle espère bien se qualifier pour la finale qui se déroulera à Kigali, Rwanda, et remporter les 300 000 dollars réservés au vainqueur de l'édition 2024 d'ABH.