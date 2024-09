Congo-Brazzaville: Concours de nouvelles - Des manuscrits des auteurs attendus

L'atelier d'écriture by Christine a lancé, depuis le 17 septembre, le concours de nouvelles, destiné aux auteurs et autrices francophones de plus de 18 ans résidant en France ou à l'étranger, toutes nationalités confondues.

La troisième édition du concours de nouvelles a pour thème « Proies et prédateurs ». Chaque auteur ne peut envoyer qu'une seule nouvelle qui doit obligatoirement comporter entre 5 000 et 8 000 mots. Celle-ci doit être du genre réaliste, et l'histoire racontée doit être contemporaine. Les textes de littérature imaginaire (fantastique, fantasy, science-fiction et horreur) ne seront pas acceptés. La nouvelle proposée doit être inédite et ne fait pas l'objet d'une publication auparavant. L'auteur ne doit pas être lié par un contrat d'édition, le texte proposé ne doit pas être publié nulle part.

Le manuscrit dactylographié doit respecter les normes suivantes : police Times New Roman, corps 12, interligne 2, format de la page A4, marges de 2,5 cm, pages numérotées. Ce manuscrit doit être envoyé sous format Word ou OpenOffice. Les coordonnées de l'auteur (prénom, nom, adresse mail) seront inscrites en première page du manuscrit. L'emploi d'un pseudonyme est autorisé.

La date limite de dépôt est fixée au 31 janvier 2025 à minuit (heure de Paris). La nouvelle retenue sera publiée dans le prochain recueil de la collection Elan (éditions Pacifica). L'atelier d'écriture by Christine organise chaque année un concours de nouvelles afin de découvrir les auteurs de demain et les accompagner jusqu'à leur première publication.