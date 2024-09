Congo-Kinshasa: Mpox - Le pays réceptionne 33,5 tonnes de fournitures médicales de l'OMS

La dotation de l'OMS vise à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo (RDC) dans la riposte à l'épidémie de Monkey pox ou variole de singe.

Selon un communiqué de l'agence onusienne, cette livraison, la plus importante expédition de fret aérien de l'OMS dans la Région africaine depuis le début de l'année fait suite à un premier envoi, deux semaines auparavant, de plus de 14 tonnes de fournitures d'urgence, afin de soutenir les mesures de prévention et de contrôle des infections ainsi que les soins cliniques dans le cadre de l'épidémie actuelle.

Ces deux livraisons contribueront de manière significative à assurer les services de prévention et de traitement des infections dans le pays au cours des trois prochains mois. En plus de renforcer la réponse à l'épidémie de mpox, des équipements et fournitures médicaux seront également livrés aux laboratoires ainsi qu'aux centres de santé de district et de référence afin de fournir des soins pour d'autres maladies.

Pour la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, cet appui de son institution dans le cadre de la riposte à l'épidémie de mpox cible tous les domaines essentiels de la lutte. « Nous renforçons notre appui à la République démocratique du Congo dans tous les domaines essentiels de la réponse à l'épidémie de mpox, en veillant à une prévention efficace ainsi qu'à des tests et soins cliniques adéquats pour arrêter la propagation de ce virus ». « Nous remercions nos partenaires pour cette importante collaboration visant à renforcer les efforts nationaux actuels pour mettre un terme à cette épidémie », a-t-elle ajouté.

Capacité opérationnelle de l'OMS renforcée

Dans le cadre de son soutien croissant à la réponse à l'épidémie de mpox en RDC, l'OMS a renforcé ses capacités opérationnelles sur le terrain. Plus de 300 experts du programme de lutte contre la polio, spécialisés dans la surveillance et la réponse aux épidémies, ont été récemment intégrés aux efforts de lutte contre cette flambée épidémique.

En outre, en collaboration avec les autorités sanitaires nationales et les partenaires, les experts de l'OMS travaillent étroitement avec les communautés pour sensibiliser au mpox, promouvoir les mesures de prévention et encourager la déclaration des cas. Des efforts sont également déployés pour renforcer les capacités nationales de diagnostic en fournissant des kits de dépistage, des réactifs et des machines pour décentraliser les tests dans huit laboratoires.

Selon l'OMS, la RDC concentre environ 90 % des 30 000 cas de mpox signalés depuis le début de l'année dans 14 pays de la Région africaine. Pour contrer la propagation de cette épidémie, l'OMS collabore étroitement avec les partenaires et le gouvernement pour renforcer les capacités, l'expertise et les mesures de riposte à l'épidémie.