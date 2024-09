Congo-Kinshasa: Fickin 2024 - Quatre films congolais en sélection officielle

Les longs métrages « Nouvelle vie » et « Attente » ainsi que les courts métrages « Victima noctis » et « Wakasa : briser le silence » font partie des 60 films internationaux sélectionnés dans le cadre de la 11e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa (Fickin) qui se tiendra du 3 au 4 octobre à l'Institut français et les 5 et 6 octobre à l'Académie des beaux-arts.

« Nous vous annonçons officiellement que sur 503 films inscrits cette année, 78 ont été sélectionnés par notre comité de sélection pour la 11e édition du Fickin. Il s'agit de 25 longs-métrages, 43 courts-métrages, 10 films d'animation et séries télévisées, originaires de plus de 25 pays. Nous ne pouvons qu'adresser nos félicitations aux cinéastes dont les films sont retenus et remercions tous les auteurs et réalisateurs ayant inscrit leurs films », ont annoncé les organisateurs dans un post sur la toile. Durant quatre jours, le Fickin vibrera au rythme des expositions, performances, ateliers de formation et networking, des projections ainsi que deux soirées de gala.

« Wakasa : briser le silence » de Razia Mahoumi est un court-métrage documentaire congolais réalisé en 2023 dans le cadre du programme Patrimoines-Héritage, un atelier de formation au cinéma documentaire consacré à la mémoire et aux objets patrimoniaux se trouvant aujourd'hui en Europe. Un film poignant et instructif.

« Victima noctis » de Dinel Desouza est un court-métrage fiction racontant l'histoire de Luna, mariée à un homme riche, qui se voit rattraper par son passé. Alors qu'elle dort paisiblement avec son mari, elle reçoit des messages menaçants de son ex-petit ami. Décidée d'en finir, elle sort tard la nuit... Ce film parle du chantage, de la manipulation et du mysticisme. Son casting regroupe Dinel Desouza, Theresa Bouam's, Boogie Black. Le film a été produit par Daudy Missamou, écrit par Venicy Moundaya et Dinel Desouza.

Sorti en 2020, « Attente » est le premier long-métrage de la réalisatrice congolaise Divana Cate Radiamick. D'une durée d'environ 1h 30, le film s'articule sur quatre personnages aux destins différents qui comptent pendant longtemps sur des rêves qui ne se réaliseront peut-être jamais. Une histoire qui s'inspire de la vie de son auteure, Divana Cate Radiamick. Le second long-métrage congolais en compétition au Fickin 2024 est le tout dernier film « Nouvelle vie » de Richi Mbebele à travers lequel, il s'appuie sur une histoire de prostitution ordinaire pour soulever des grandes problématiques comme la guerre, les enfants orphelins, la dépendance affective, le poids du passé, la thérapie par l'art, etc.

Contribuant à la vie cinématographique du pays et du continent, ces films témoignent de la vitalité du secteur sur le plan national. Ils abordent des thématiques variées mais à l'ère du temps. Pour la plupart des réalisateurs nominés, c'est une fierté de voir le fruit de leur travail être reconnu sur la scène d'un autre pays et ils espèrent convaincre le jury et glaner des trophées pour la fierté du Congo.