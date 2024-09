Madagascar: Vision du pays - Défi relevé sur le Pic Boby pour renforcer la détermination

Le chairman du groupe VIMA (Vision Madagascar), Zouzar Bouka a escaladé l'un des plus hauts sommets de Madagascar, avec ses collaborateurs. D'après ses dires, ce défi sportif est une démarche profonde pour la cohésion et la persévérance.

Une passion qui permet d'inspirer et de renforcer les liens. C'est ainsi que le chairman de Vision Madagascar décrit le parcours que son équipe a réalisé sur le Pic Boby. Pour les participants, ce type d'expédition représente une opportunité unique de sortir du cadre professionnel et de se rapprocher de ses collaborateurs dans un environnement naturel et exigeant. À l'issue du défi, Zouzar Bouka a partagé ses impressions : « Je suis vraiment content qu'on ait fait cela ensemble. Nous avions des nouveaux membres, comme Batoul, qui a montré une belle endurance. Ce genre d'expérience permet de forger des liens plus profonds. [...] Au début, on pense que notre vie professionnelle et notre vie privée sont distinctes, mais avec le temps, on comprend que les personnes avec qui on travaille deviennent essentielles dans nos vies. » Parmi les participants, Zouzar Bouka a également souligné la présence de ses deux enfants, illustrant l'importance qu'il accorde à cet événement, non seulement en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que père et mentor.

Performance collective

Le défi organisé par VIMA s'est déroulé sur quatre jours, au départ du village Andriampotsy, avec comme point d'orgue l'ascension du célèbre Pic Boby. Les membres de l'équipe ont dû affronter des dénivelés positifs et négatifs importants, mettant à l'épreuve à la fois leur endurance physique et mentale.Pour Zouzar Bouka, ce genre d'activité ne se limite pas à une simple randonnée en montagne. Il s'agit d'un exercice de résilience, d'endurance et de cohésion.

%

Comme il l'a exprimé à l'issue du défi : « Cette aventure nous apprend que, tout comme dans le milieu professionnel, il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur les objectifs, mais de considérer également les relations humaines. »Cette randonnée sur le Pic Boby restera sans doute gravée dans la mémoire des participants, non seulement pour la beauté des paysages traversés, mais aussi pour la force de l'expérience partagée. Un véritable exemple de leadership inspirant, où l'effort collectif prime et où chaque membre de l'équipe contribue à aller toujours plus haut.