Ile Maurice: «Je félicite Pravind Jugnauth parce qu'il fait mieux que ses prédécesseurs pour les seniors»

Prem Seebaruth est le président du Senior Citizens Council. À une semaine du rassemblement des personnes âgées au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), nous l'avons interrogé surtout pour ses prises de position en faveur du gouvernement, car il fait toujours les éloges de Pravind Jugnauth. Mais pour lui, il remercie le Premier ministre qui, selon lui, a une grande considération pour les personnes âgées. Il ajoute qu'il n'influence personne grâce à ses prises de décision parce que chacun est libre de faire confiance à qui il le souhaite.

Il évoque aussi les grandes réalisations sous sa présidence du Senior Citizens Council.

Depuis quand et comment vous avez été nommé à la présidence du Senior Citizens Council ?

Après ma retraite comme huissier de la cour de justice, il y a une vingtaine d'années, je me suis joint à un club de personnes du troisième âge. J'étais très actif au niveau du travail social et je le suis toujours. J'ai été élu plus d'une dizaine de fois pour représenter le district de Moka au sein de ce conseil. En 2015, l'ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, m'a demandé si je voulais être à la tête du Senior Citizens Council. J'ai accepté. Il est bon de rappeler à vos lecteurs que je suis un huissier libéral.

Donc, vous êtes un nominé politique. En tant que tel, ne pensez-vous pas que vous devez travailler sous les ordres du gouvernement ?

Non, je ne me considère pas comme un nominé politique. J'ai été nommé à ce poste grâce à ma compétence et aussi par le sérieux de mon travail. J'ai servi des tribunaux et je suis strict sur certaines décisions. Dès ma nomination, j'ai eu l'honneur de travailler sous l'ancien secrétaire permanent du ministère de la Sécurité sociale, Amba Veerasamy, et j'ai beaucoup appris de lui. Pour répondre à votre question, si je devais travailler sous les ordres d'un ministre ou du gouvernement, permettez-moi de vous dire que je suis direct et franc dans mes propos. J'ai toujours dit mes quatre vérités à n'importe qui. Donc je ne reçois pas d'ordres de quiconque.

Quels sont les grands projets auxquels vous avez eu une grande contribution en faveur des seniors ?

Avec l'aide d'Amba Veerasamy, nous avons lancé un programme inter-générationnel. Car déjà, à cette époque, les personnes âgées subissaient trop de maltraitance de la part des jeunes. Nous avons sillonné des institutions scolaires à travers l'île et aussi à Rodrigues pour sensibiliser les jeunes à la nécessité de respecter les personnes âgées. Nous avons demandé aux seniors de faire part de leurs doléances afin de trouver des solutions pour eux. À cette époque il n'y avait que 350 à 400 clubs de personnes du troisième âge.

Graduellement, le nombre a augmenté et aujourd'hui il y en a un peu d'un millier. Il y avait deux centres récréatifs, l'un à Pointe-aux-Sables et l'autre à Pointe-aux-Piments et ensuite un troisième à Belle-Mare. Il y avait un projet à Riambel, mais il y avait beaucoup de retard dans la construction et en partie à cause du Covid. J'avais soulevé la question avec le Premier ministre. Il a mis tout en oeuvre pour terminer le projet. Ce centre n'a rien à envier à certains hôtels cinq-étoiles.

Il y a aussi 22 Day Care Centres dans plusieurs régions qui offrent plusieurs facilités aux seniors. Ces centres servent également pour une médiation entre jeunes et vieux. Le projet que je caresse est la construction d'un centre récréatif à Rodigues. C'était aussi le souhait de Serge Clair. J'ai eu des discussions à ce sujet avec le Chef commissaire Franceau Grandcourt et il m'a promis qu'il fera le nécessaire pour qu'un tel centre voie le jour rapidement.

Autre chose que je veux ajouter est qu'aujourd'hui, il y a 175 centenaires dans le pays. J'ai décidé de remettre un trophée avec leur nom gravé à chacun d'entre eux. Ils partiront sous d'autres cieux mais cela demeurera un souvenir pour la génération à venir qui pensera toujours à eux.

Vous avez évoqué la maltraitance des personnes âgées. Ne pensez-vous pas que ce problème s'aggrave de jour en jour ?

Absolument. Et là je lance un appel à tous, particulièrement les jeunes. Laissez-nous vivre en paix. De grâce, reconnaissez le travail accompli par vos aînés ! Vous savez combien de fois j'ai entendu des remarques désobligeantes envers les vieux ? Je me demande si ces jeunes ne pensent pas qu'ils vieilliront aussi comme nous.

À chaque fois que vous en avez l'occasion, vous flattez le Premier ministre. Ne pensez-vous pas qu'en tant que président d'un tel conseil, qui regroupe des personnes qui ont différentes opinions, vous allez un peu trop loin ?

Je dis haut et fort que Pravind Jugnauth a une grande considération pour les personnes âgées. Vous savez très bien combien sont les prestations sociales aujourd'hui. Ne mérite-t-il pas mes félicitations ? Il effectue un travail exemplaire pour les personnes âgées à Maurice et à Rodrigues. Et je sais qu'une grande majorité de seniors pensent comme moi. Heureusement que les Law Lords ont rejeté l'appel de l'opposition, sinon nous ne savons pas si nos pensions n'allaient pas être réduites.

Vous raisonnez comme un politicien. Pour être plus correct, l'opposition s'est opposée aux décisions prises à la veille des élections. Elle n'a jamais mis en cause l'augmentation de la pension...

Comme huissier je suis d'accord avec vous. Mais je pose la question, si jamais l'opposition avait gagné son procès, qu'aurait-il pu se passer ?

N'influencez-vous pas de personnes âgées par vos prises de position ?

Non, pas du tout. Chacun est libre d'avoir son opinion et je ne dis jamais à une personne âgée pour qui voter. Si une personne fait du bon travail, ne devraije pas la féliciter et la remercier ? C'est simplement ce que je fais.

Mais avec votre âge bien avancé, vous devez savoir que c'est le Parti travailliste qui a introduit la pension universelle et, après les élections de 1995, le gouvernement d'alors, dirigé par Navin Ramgoolam, avait presque doublé la pension. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas cela ?

Je reconnais que c'est le PTr qui a introduit la pension universelle. J'ai travaillé sous Navin Ramgoolam et je n'ai rien contre lui. Néanmoins, je souligne que Pravind Jugnauth fait un peu plus que les autres Premiers ministres pour les personnes âgées. Il est toujours à l'écoute des seniors et il nous rend toujours hommage. Je souligne aussi que j'ai travaillé sous différents ministres de la Sécurité sociale, et à chaque fois j'ai fait mon travail correctement et eux aussi, ils ont été corrects envers moi. Il n'y avait rien de politique dans mon travail et ce n'est pas maintenant que je vais le faire.

Dimanche prochain, il y a la célébration des personnes âgées à Pailles. Attendez-vous une augmentation de la pension ?

Une fois j'avais dit que j'avais rêvé que le Premier ministre allait nous annoncer une bonne nouvelle. Cela s'est avéré car à la fin de son discours, Pravind Jugnauth nous avait surpris agréablement en annonçant une pension conséquente pour les personnes âgées. De Rs 5 000 en 2014, la retraite a augmenté considérablement durant ces dix dernières années. Aujourd'hui, certaines personnes touchent même plus de Rs 20 000 et les plus jeunes au moins Rs 14 000. Pour dimanche, je souhaite que le Premier ministre nous offre un joli cadeau de Noël. C'est une personne de parole et il fait toujours ce qu'il dit.

Le dernier mot, M. Seebaruth ?

Jusqu'à mon dernier jour, je travaillerai dans l'intérêt des personnes âgées.