Madagascar: Inde et la région Diana - Collaboration dans le domaine du tourisme en vue

La relation entre la région Diana et l'Inde s'est encore renforcée lors de la visite de l'ambassadeur de l'Inde à Nosy-Be, le mercredi 18 septembre dernier. Étant l'un des pays les plus explorés en Asie du Sud, l'Inde est particulièrement bien placée pour aborder le développement du secteur touristique.

Ainsi, cette grande nation apportera sa contribution à la région Diana. « J'aimerais maintenant aborder les opportunités de tourisme et de commerce entre les États indiens de Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan et Kerala, et la région de Diana à Madagascar », a déclaré S.E. Bandaru Wilsonbabu lors de son discours. En plus des échanges de compétences, des formations seront mises en place au profit des acteurs du secteur touristique. Cet apport permettra également aux opérateurs de Nosy-Be de développer une nouvelle vision.

Connue pour ses plages et ses îlots paradisiaques, l'île parfumée a toujours été la destination privilégiée des touristes occidentaux. Le tourisme et la mondialisation vont de pair, et il est donc temps pour la région de s'ouvrir à de nouveaux horizons. En d'autres termes, la visite de l'ambassadeur de l'Inde a éveillé l'intérêt des entrepreneurs locaux, d'autant plus que la 5e puissance mondiale est prête à investir.

En marge de l'industrie touristique, plusieurs autres coopérations ont été envisagées, notamment dans le commerce, la sécurité maritime et l'éducation. Le gouverneur de la région, Taciano Rakotomanga, a exprimé son souhait de voir cette collaboration entre l'Inde et la Diana se pérenniser. Le jeudi 19 septembre, une séance de yoga a eu lieu sur la magnifique plage de Nosy-Be, symbolisant et consolidant cette amitié !