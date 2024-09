Madagascar: MICS-7 - 21 000 ménages à enquêter

La septième édition de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples 2024 débutera après les élections communales. Un échantillon d'environ 21 000 ménages, issus des 23 régions, sont concernés sur cette enquête qui renseigne 43% des indicateurs des Objectifs de développement durable.

Une enquête multi-thème. Pour combler les lacunes dans le suivi de la situation des enfants et des femmes dans plusieurs domaines, Madagascar entreprendra bientôt la septième édition de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples 2024 ou Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 7.

Parmi les informations à collecter lors de l'enquête figurent les informations sociodémographiques sur les membres du ménage, l'accès aux services sociaux de base, l'éducation des enfants, le développement de la petite enfance , la vaccination des enfants, la malnutrition chez l'enfant, le paludisme, l'état-civil, l'exploitation et la violence à l'égard des femmes et des filles, etc. Le lancement officiel de cette enquête pour collecter les données sur les indicateurs de bien-être des enfants et de leurs familles s'est tenu hier à Anosy.

Évaluations

Prévue au cours de ce mois, cette enquête n'aura finalement lieu qu'après les élections communales. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Economie et des Finances, a précisé l'importance de l'enquête pour la réalisation et le suivi-évaluation de la Politique Générale de l'Etat (PGE) et des engagements internationaux de Madagascar dans son allocution. Elle a également sollicité les ménages ciblés à collaborer avec les agents enquêteurs et mesureurs en les accueillant bien et en leur donnant des réponses claires, précises et complètes.

%

125 agents enquêteurs et 25 agents mesureurs vont parcourir les 23 régions en milieux urbain et rural pour collecter des données sur la santé maternelle et infantile et de faire le suivi des indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD). Les chefs de ménage ou les adultes pouvant représenter le ménage, les femmes de 15 à 49 ans, les hommes de 15 à 49 ans, les jeunes de 5 à 17 ans et les enfants de moins de 5 ans sont concernés par cette enquête. Le coût total de cette opération est de 2,6 millions USD avec la contribution financière de l'UNICEF, l'USAID et la Banque Mondiale. La sortie des résultats est prévue en juin 2025.