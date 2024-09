Madagascar: Marathon de Diego - Mampitroatsy remet son titre en jeu

La 15e édition du Marathon international de Diego aura lieu dimanche prochain. Environ 200 participants sont attendus à Antsiranana, autour de la deuxième plus grande baie du monde.

Diego Suarez accueillera la 15e édition de sa course mythique, le Marathon de Diego, ce dimanche 29 septembre. Cet événement rassemblera des marathoniens non seulement de Madagascar, mais aussi de France, de La Réunion et de Mayotte. Cette année, une délégation en provenance d'Angleterre participera également. Quatre épreuves sont au programme de cette édition. Pour les 42,195 km, RandoMada recherche un nouveau recordman pour battre le meilleur temps établi par Joachim Ralala en 2010. Mampitroatsy, le champion en titre avec un temps de 2h27mn30s, a confirmé sa présence et compte bien défendre son titre. Le départ sera donné à la Mairie à 6 heures.

Les participants feront un tour en ville de Diego, rejoindront la Route de Ramena pour un demi-tour, puis reviendront à la Mairie, le point de départ. La course doit être terminée à 13 heures. Le semi-marathon de 22 km débutera à 6h30, avec une arrivée prévue à Ramena au plus tard à 10 heures. La troisième épreuve est un mini-marathon de 7 km, spécialement réservé aux enfants. Les personnes à mobilité réduite seront également prises en compte, car le Marathon de Diego est ouvert aux marathoniens en situation de handicap.

La date d'inscription a été prolongée par l'organisateur. Il est important de noter que la course est accessible à tous, licenciés ou non. Cependant, il est recommandé aux concurrents de se présenter en excellente condition physique et parfaitement entraînés.

« Le marathon de Diego représente un défi personnel, mais aussi une occasion de découvrir la région de Diego Suarez, la deuxième plus grande baie du monde avec son célèbre pain de sucre et de Ramena, village des pêcheurs. Nous sommes sur le point de finaliser la préparation. Nous travaillons en étroite collaboration avec la police municipale pour assurer la sécurité des coureurs », a noté Gilbert Rakotonirina, directeur de la course.