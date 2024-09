Madagascar: 1re édition Fit Game - Alban Ranomenjanahary, champion en bras en fer

Les passionnés de culturisme se sont donné rendez-vous au gymnase d'Ankorondrano ce week-end pour la première édition du Fit Game. Initié par Fitiavana Mickael et soutenu par la fédération malgache de l'haltérophilie, de musculation et du culturisme, ainsi que la fédération de bras de fer, cet événement a attiré de nombreux participants et spectateurs.

Durant deux jours, les athlètes ont rivalisé dans plusieurs disciplines, mettant en lumière leur force et leur endurance. Parmi les performances marquantes, Alban Ranomenjanahary, champion d'Afrique 2023 en bras de fer, a brillé dans la catégorie main droite +80 kg. Il a triomphé face à son concurrent Jean de Dieu, consolidant ainsi son statut de leader dans cette discipline. Dans le domaine du bodybuilding, Hubert Arnaud Ramahavonjy s'est également distingué, captivant le public avec une prestation impressionnante. La compétition a également vu émerger des talents inattendus.

En effet, lors de l'épreuve « XXL Challenge », la victoire a été remportée par Santatriniaina Erica Raheliarisoa, qui a su surclasser deux concurrents masculins, Yves Rayan Ravelojaona et Mickael Ramarosandratana, démontrant ainsi que les filles ont leur mot à dire dans ce sport exigeant. Cette première édition du Fit Game a été un véritable succès, célébrant la passion pour le culturisme à Madagascar tout en encourageant l'esprit de compétition et de camaraderie. Les organisateurs espèrent faire de cet événement une tradition annuelle, offrant aux athlètes une plateforme pour se mesurer et se surpasser.

Heriniaina Samson

A Encadrer

Tous les résultats de cette première édition :

Powerlifting : Barbell 1

Meilleur lift squat : Mahatehotia Matheous Rakotoarisoa.

Meilleur lift bench : Gaetan Andriamialy

Meilleur lift deadlift : Aina Andrianantenaina

Bras de fer : Petera (-65 kg), Tahina (-80 kg), Alban (+80 kg)

XXL Challenge : Santatriniaina Erica Raheliarisoa

Classic physique : Pierlin Safidintsoa

Bodybuilding : Hubert Arnaud Ramahavonjy