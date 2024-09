Madagascar: Coopération extérieure - Promotion des activités productives dans le nord du pays

Les actions financées par l'Union européenne dans les régions SAVA, Diana et Analanjirofo, transforment la vie des communautés locales. Les bénéficiaires demandent la multiplication de ces appuis qu'ils qualifient d'interventions efficaces.

Grâce à des interventions ciblées comme la réhabilitation d'infrastructures agricoles et le développement de filières comme le riz, la pisciculture, et la banane katakata, les bénéficiaires témoignent des impacts positifs du programme AFAFI Nord, mis en oeuvre par le Gouvernement et coordonné par la BACE (Bureau d'appui à la coopération extérieure) dans les régions nord du pays.

Parmi les bénéficiaires, Jean Rolin Tombozara, planteur de bananes, explique : « Grâce aux formations et aux dotations de matériels fournies par AFAFI Nord, ma production a considérablement augmenté. Mon niveau de vie s'est nettement amélioré. » Les formations techniques ont permis à plusieurs autres agriculteurs de renforcer leur savoir-faire et de maximiser leurs récoltes. Certes, les agriculteurs ont reçu des appuis sur plusieurs niveaux. Andiva Voavy, représentant des usagers de l'eau à Mantaly, indique qu'auparavant, ses terres manquaient d'eau, limitant ainsi la production agricole. Pour irriguer les rizières, AFAFI Nord a installé une prise d'eau et a construit un canal de 900 mètres ayant permis d'irriguer 300 hectares de rizières. Outre l'amélioration considérable du rendement du sol, les litiges entre usagers sont également résolus.

Développement humain

Ces infrastructures ont changé la dynamique agricole de la région, en assurant une meilleure gestion des ressources en eau. Les impacts du programme ne s'arrêtent pas à l'agriculture. Le programme AFAFI Nord mène également des projets au bénéfice des mères et enfants, entre autres, à travers la mise en place de Centres de nutrition communautaire (CMC). Alahady Hominia, mère de famille à Antsimbolo, décrit les impacts de cette solution. « Les parents de ce village devaient, auparavant, parcourir 6 km pour accéder aux soins. Aujourd'hui, le CNC est à proximité, et mes enfants peuvent bénéficier de suivi médical et de vaccinations régulières ». Il est clair qu'une transformation est observée au niveau du développement, mais aussi sur le plan économique, car les parents ont plus de temps pour se consacrer aux activités productives.