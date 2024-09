Madagascar: Commune d'Ampanotokana Mahitsy - Tozzi Green reconstruit l'École Primaire Publique d'Amboniavatra

Dans le cadre de son engagement pour le développement durable à Madagascar, le groupe Tozzi Green, sous la direction de son PDG Davide Giachero, a récemment achevé la reconstruction de l'École Primaire Publique (EPP) d'Amboniavatra. Cette école est située dans la commune d'Ampanotokana, à environ 3 km de la centrale hydroélectrique de Farahantsana, Mahitsy.

Ce projet de reconstruction s'inscrit dans le protocole d'accord signé pour l'année 2023-2024 entre Tozzi Green Madagascar et les autorités locales. L'objectif était de réhabiliter l'infrastructure existante pour offrir un environnement d'apprentissage plus sûr et plus moderne aux élèves. Les travaux entrepris incluaient la dépose et le remplacement de la toiture ainsi que ses composants ; la réparation des murs en briques, qui présentaient des fissures ; l'amélioration de l'étanchéité contre la remontée capillaire grâce à l'installation d'un film en polyane sous la dalle ; le renforcement de la structure par l'ajout d'une ossature en béton armé ; l'installation d'un plafond en bois pour améliorer l'acoustique des pièces ; le remplacement des portes et fenêtres pour mieux ventiler et éclairer les salles ainsi que la réfection des peintures, aussi bien intérieures qu'extérieures.

Cette reconstruction témoigne de l'engagement envers la communauté locale, notamment les enfants. Grâce à cette rénovation, l'école est désormais prête à accueillir une soixantaine d'élèves, issus de différentes classes et tranches d'âge.

En plus des améliorations structurelles, Tozzi Green a également fourni des tables-bancs, des fournitures scolaires, ainsi qu'un mât pour le drapeau, contribuant ainsi à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

Cet investissement représente un bénéfice durable, non seulement pour le fokontany d'Amboniavatra, mais aussi pour les communautés voisines. L'école ouvrira ses portes pour la nouvelle année scolaire et continuera d'offrir ses services dans les années à venir. Grâce à cette initiative, la réussite scolaire et l'avenir des élèves de la région sont mieux soutenus, consolidant ainsi le rôle de l'éducation dans le développement local.