Madagascar: ACTUAL TEXTILES participe activement aux actions engagées dans la protection de la couche d'ozone

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, ACTUAL TEXTILES a organisé une action de sensibilisation pour ses employés le 16 septembre 2024. Cette initiative visait à former les employés aux pratiques durables et à les sensibiliser à l'importance de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Face à cette cause, l'entreprise prend des décisions durables et responsables pour une exploitation respectueuse de l'écosystème et réduisant la pollution. En produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire et en remplaçant toutes les lampes par des lampes LED, l'entreprise peut diminuer sa dépendance aux sources d'énergie fossiles, principales responsables des émissions de CO2.

En plus de l'exploitation de l'énergie verte, ACTUAL TEXTILES organise des plantations de potagers pour éduquer les employés sur d'autres moyens de protéger la couche d'ozone et de réduire les émissions polluantes. L'entreprise consacre également une partie de ses installations à des espaces verts, favorisant un environnement de travail respectueux du bien-être des employés et cultivant une culture de respect de l'environnement parmi ses parties prenantes.

À l'occasion de cette journée, la direction, représentée par Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE, déclare avec conviction : « La protection de la couche d'ozone est une responsabilité partagée par chacun d'entre nous, car nous vivons tous sous le même ciel. Agissons ensemble pour lutter contre la pollution et bâtir un avenir durable, respectueux de notre écosystème ».