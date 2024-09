Maroc: Signature d'un mémorandum d'entente en matière de formation et de stages dans les domaines de la police

Rabat — Le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), M. Abdellatif Hammouchi, a signé, lundi à Abou Dhabi, un mémorandum d'entente entre la DGSN, représentée par l'Institut Royal de Police, et le Commandement général de la police d'Abou Dhabi, représenté par l'Académie Saif Bin Zayed pour les Sciences de la Police et de la Sécurité, qui ouvrira la voie à la mise en oeuvre de programmes conjoints de formation et de stages avancés dans les divers domaines de police.

Cet accord permettra également d'échanger les expertises et expériences pratiques, ainsi que de tirer parti des capacités de spécialisation de la police marocaine et de son homologue au niveau du Commandement général de la police d'Abou Dhabi, et leur exploitation pour la qualification des cadres sécuritaires et le renforcement de leurs compétences, outre la consolidation de la coopération dans le domaine des études supérieures en sciences policières, sécuritaires et juridiques.

Le porte-parole de la DGSN-DGST, le contrôleur général Boubker Sabik, a souligné que ce mémorandum d'entente est le fruit d'une coopération et durable entre les deux parties, avec pour objectif l'échange d'expertises dans les domaines de formation et de stages de l'agent de police, ainsi que l'accès aux académies de police dans les deux pays pour le renforcement des capacités et des compétences sécuritaires dans les différentes spécialités policières, scientifiques et juridiques.

Cet accord se propose de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de cadres de police hautement qualifiée, ouverte aux expériences comparées et capable de relever les défis futurs dans le domaine sécuritaire dans son acception globale, a-t-il ajouté.

Ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le droit fil des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ne cesse de doter cette institution sécuritaire des moyens nécessaires pour qu'elle remplisse ses missions nationale et professionnelle dans les meilleures conditions.

En 2016, Sa Majesté le Roi avait, dans Son Discours du Trône, invité le gouvernement à assurer à l'Administration sécuritaire les ressources humaines et financières qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions comme il se doit.

Le Souverain avait également insisté sur l'importance de la coordination et de la coopération adoptées par les Services de sécurité du Royaume au niveau extérieur.