Maroc: New York - Le ministre italien des AE salue le rôle du pays en faveur de la paix et la stabilité

Nations Unies (New York) — Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a salué, lundi à New York, le rôle du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la paix et la stabilité, notamment en Afrique.

M. Tajani s'exprimait dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en marge de la 79è session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le chef de la diplomatie italienne s'est en outre félicité des "bonnes" relations entre Rome et Rabat, faisant part de la volonté de son pays de consolider ce partenariat dans divers domaines. Les entretiens entre MM. Bourita et Tajani ont porté sur les relations bilatérales, outre les questions régionales et internationales d'intérêt commun.