Maroc: ONU - M. Bourita souligne le soutien constant de Sa Majesté le Roi à la cause et au peuple palestiniens

Nations Unies (New York) — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné, lundi à New York, le soutien constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la cause et au peuple palestiniens.

S'exprimant lors d'une réunion ministérielle du Mouvement des Non-alignés (NAM), en marge de la 79è session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Bourita a indiqué que le Maroc place la question palestinienne au même rang que sa première cause nationale et en fait une constante de sa politique étrangère, notant que le Royaume soutient l'Autorité palestinienne dans tous ses efforts pour préserver les droits légitimes du peuple palestinien.

Le ministre a relevé que Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, issu de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a fixé quatre priorités impérieuses pour mettre fin au cycles de violences, avec en premier l'urgence d'une désescalade des tensions en vue d'un cessez-le-feu permanent et contrôlable et la protection des civils conformément au droit international et au droit international humanitaire.

Il est tout aussi primordial, a ajouté le ministre, d'assurer l'acheminement fluide des aides humanitaires en quantités suffisantes à la population de Gaza et favoriser une perspective politique à la question palestinienne à même de relancer la solution à deux États.

Le ministre a, en outre, insisté sur la nécessité de préserver le cachet de la ville d'Al Qods et son statut juridique, culturel, historique et démographique, en tant que centre spirituel de coexistence et de compréhension entre les adeptes des trois religions monothéistes.

Évoquant par ailleurs la coopération Sud-Sud, M. Bourita a indiqué qu'en droite ligne de la vision Royale, le Maroc érige le partenariat avec les autres pays africains au coeur de ses priorités, à travers des partenariats efficaces dans des secteurs de développement stratégiques comme la sécurité alimentaire, la santé et la formation.

Il a dans ce cadre rappelé le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 13è sommet du NAM dans lequel le Souverain souligne que le Maroc «ambitionne d'élever la question de la coopération Sud-Sud à un niveau prioritaire, étant entendu qu'il est dans l'intérêt de nos pays de promouvoir une coopération et un partenariat en comptant davantage sur leurs propres moyens pour affronter ensemble les défis de la mondialisation».

Conscient des difficultés auxquelles font face les pays du Sahel et du Sahara, Sa Majesté le Roi a lancé, à l'occasion du 48è anniversaire de la glorieuse Marche verte, une initiative internationale visant à permettre aux pays de cette région d'avoir un accès à l'Atlantique, a ajouté M. Bourita.

Cette initiative Royale représente, selon le ministre, le prolongement de l'adhésion active et solidaire du Maroc et de l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi aux côtés des pays du Sahel et souligne l'importance primordiale que le Souverain accorde à la dimension humaine et de développement durable de cette région du continent.