Maroc: Ligue des États arabes - Lancement de la 9ème édition du Prix d'excellence des médias arabes

Le Caire — Le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chef du département des médias et de la communication, Ahmed Rachid Khattabi, a annoncé, lundi au Caire, le lancement de la 9ème édition du Prix d'excellence des médias arabes.

Intervenant lors d'un point de presse tenu en marge de la première réunion du Comité de ce Prix, M. Khattabi a indiqué que cette édition se tiendra sous le thème "Jeunesse arabe et nouveaux médias", ajoutant que le ce Prix, organisé sous l'égide de la Ligue des États arabes, sera parrainé par l'État du Koweït.

Le choix du nouveau slogan, a-t-il dit, émane du fait que les questions de la jeunesse dans leur rapport avec les profondes mutations du paysage médiatique, font partie des préoccupations du Conseil des ministres arabes de l'Information au regard de l'interaction croissante des jeunes avec les moyens de communication numériques, et leur impact sur leurs comportements sociétaux et culturels et leurs orientations intellectuelles.

Le Prix d'excellence des médias arabes est décerné aux institutions et au personnel dans le domaine du journalisme et des médias pour leur travail distingué. Il comprend quatre catégories principales, notamment les oeuvres radiophoniques, télévisés, de presse et des médias électroniques, tandis que les sous-catégories comprennent les meilleurs reportage, film documentaire et télévisé, en plus de la meilleure enquête.

%

Les lauréats seront annoncés lors des réunions du Conseil des ministres arabes de l'Information lors de sa prochaine session en 2025. Les candidatures peuvent être déposées du 1er octobre au 31 mars 2025. Les travaux du Comité d'excellence des médias arabes se sont déroulés dans une atmosphère constructive, en présence des représentants des États membres, dans le souci d'améliorer ce Prix conformément aux directives de la Ligue des États arabes portant sur l'encouragement de la qualité et de l'excellence professionnelle des médias et au renforcement des capacités des professionnels des médias arabes, a relevé M. Khattabi.

L'édition précédente du prix, tenue sous le thème "Médias des crises, catastrophes et risques", a jeté la lumière particulièrement sur le tremblement de terre d'Al Haouz au Maroc, les inondations de Derna en Libye et la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, conséquence de l'agression israélienne, alors qu'un hommage a été rendu à la famille médiatique palestinienne.