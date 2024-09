Ouganda: L'agent bancaire ougandais reçoit un financement de Goodwell Investments

TLDR

Agent Banking Company of Uganda obtient un financement de Goodwell Investments, ce qui permet d'améliorer l'accès aux services financiers dans les communautés mal desservies.

Le fonds uMunthu II de Goodwell investit dans des entreprises à impact comme Agent Banking Company pour permettre l'expansion et l'introduction de nouveaux services.

L'approche technologique d'Agent Banking Company facilite l'accès aux services financiers par le biais d'un réseau d'agents bancaires agréés et de plateformes numériques.

Agent Banking Company of Uganda, une entreprise de services financiers axée sur la technologie, a obtenu un financement de Goodwell Investments, un investisseur d'impact axé sur la croissance inclusive dans les marchés émergents.

Fondée en 2017, Agent Banking Company facilite l'accès aux services financiers dans les communautés mal desservies grâce à ses plateformes numériques interopérables. L'entreprise connecte 18 institutions financières et cinq fournisseurs de services de paiement via un réseau de plus de 15 000 agents bancaires autorisés à travers l'Ouganda.

Le financement, d'un montant non divulgué, provient du fonds uMunthu II de Goodwell, qui fournit du capital-risque aux entreprises à impact en Afrique. Il permettra à l'Agent Banking Company d'élargir sa clientèle, d'augmenter la couverture de ses agents et d'introduire de nouveaux services.

Points clés à retenir

Le nouveau financement de l'Agent Banking Company par Goodwell Investments alimentera ses ambitions de croissance, en améliorant l'accès aux services financiers dans les régions mal desservies de l'Ouganda. En développant son réseau d'agents et ses services, la société vise à réduire davantage l'exclusion financière et à transformer le paysage financier à travers le pays, en promouvant une inclusion financière plus large grâce à ses plateformes numériques. uMunthu II investit spécifiquement dans les PME en phase de démarrage et de croissance, et recherche activement des entreprises dirigées par des femmes, car actuellement, seulement 15 % des financements de capital-risque vont à des entreprises fondées et ou dirigées par des femmes.