Sénégal: Ziguinchor - Les acteurs de développement invités à travailler 'sans relâche' à la promotion de l'entraide et de l'équité

Ziguinchor — Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a invité les autorités administratives, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile, lundi, à Ziguinchor (sud), à travailler "sans relâche" à la création d"'emplois décents", ainsi qu'à la promotion de l'entraide et de l'équité.

Il leur a demandé de "cultiver la synergie entre l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile, afin que la transformation systémique" souhaitée par les autorités du pays "produise un impact visible sur le quotidien des Sénégalais".

M. Dione Dione a lancé cet appel lors de la signature d'une convention de partenariat qui lie son ministère au conseil départemental de Ziguinchor, en présence du gouverneur de cette région, Mor Talla Tine, et de chefs de services décentralisés de l'État.

Le partenariat noué par le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire avec le conseil départemental de Ziguinchor va servir à promouvoir l'économie sociale et solidaire dans ce département, selon les deux parties.

"Cette initiative innovante place les conseils départementaux au cœur de l'encadrement des acteurs économiques et de l'exploitation judicieuse du potentiel économique des terroirs", a souligné M. Dione.

%

"Vous avez vite compris la jonction qui existe entre la territorialisation et les dispositifs prévus dans la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire", a-t-il dit en s'adressant aux membres du conseil départemental.

En vertu de ladite loi, chaque collectivité territoriale doit disposer d'un programme de développement de l'économie sociale et solidaire, selon Alioune Dione.

Ce programme prévoit "la valorisation des chaînes de valeur, l'identification des opportunités économiques, la mise en place d'une plateforme des acteurs économiques, le renforcement de leurs capacités en matière d'éducation financière..." a-t-il poursuivi.

Le ministère a déjà signé des conventions de partenariat avec les conseils départementaux de Bambey (centre) et de Keur Massar (ouest), a dit M. Dione, assurant qu'il en sera de même pour "tous les départements du pays".

Le président du conseil départemental de Ziguinchor, Georges Massaly, s'est réjoui du partenariat noué par le ministère avec la collectivité territoriale qu'il dirige.