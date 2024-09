Angola: João Lourenço espère une meilleure gouvernance économique mondiale

Luanda — Le Chef de l'Etat, João Lourenço, a exprimé lundi, à New York, l'espoir que le Sommet du Futur contribuerait à une plus grande coordination dans la gouvernance économique mondiale.

S'exprimant lors de l'événement, dans le cadre de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies, le Président a déclaré que le « Pacte pour l'avenir », adopté lors de l'événement, doit viser à réduire les inégalités entre les États et à promouvoir un développement durable et soutenu, qui résout les problèmes de pauvreté, de faim et de malnutrition.

Elle doit également résoudre le problème de l'insécurité et d'autres maux qui affectent la survie des populations les plus vulnérables à travers le monde.

João Lourenço a donc profité de l'occasion pour souligner, avec satisfaction, le travail exemplaire réalisé par la Namibie et l'Allemagne, en tant que co-facilitateurs du processus de négociation pour l'adoption du « Pacte pour l'avenir ».

Il a exprimé l'espoir qu'avec la tenue de ce Sommet, il sera possible de trouver ensemble plus facilement des « Solutions multilatérales pour un avenir meilleur ».

Selon le Président, l'adoption du « Pacte pour l'avenir » représente un véritable tournant vers une approche plus dynamique, engagée et affirmée sur les questions importantes pour l'humanité ».

Il s'est dit convaincu que l'engagement politique pris à New York aidera le monde à rassembler les ressources nécessaires pour financer le développement durable et les efforts visant à construire une nouvelle architecture de paix, toujours avec la défense des droits de l'homme au centre, l'égalité des sexes et l'« impératif de ne laisser personne de côté ».

Le Pacte pour l'avenir vise à « dynamiser les objectifs de développement durable (ODD), les sociétés inclusives et justes et le bien commun de l'humanité ».

Avec 84 paragraphes, le pacte est orienté vers l'action, avec des chapitres sur le développement durable et le financement pour le développement, la paix et la sécurité internationale.

L'accord, qui doit être approuvé lors de ce sommet, comporte deux annexes, notamment le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures.

Dans ce document, les dirigeants du monde s'engagent à mettre fin à la faim et à éliminer l'insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition, ainsi qu'à garantir que le système commercial multilatéral continue d'être un moteur du développement durable.

Le Sommet sur l'avenir fait partie de la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui débute mardi, sous le thème « Travailler de manière inclusive pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures », au cours de laquelle le Président de la République devrait prendre la parole le premier jour.