Afrique: Amadou Mahtar M'Bow – Quand l'universitaire et homme de paix s'adressait aux jeunes de la CONFEJES à Yamoussoukro en 1985

« L'Unesco se félicite en particulier de ce que dans le cadre de cette rencontre un colloque ait été consacré à la paix. Nous voyons un heureux présage dans le fait que ce colloque qui réunit des jeunes venant de Côte d'ivoire, d'Afrique et des différents horizons du monde ait lieu dans la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny et à la veille de l'Année internationale de la paix. Monsieur le Président, apôtre de la paix, combattant infatigable de la sauve- garde de la dignité de l'homme, vous n'avez cessé d'œuvrer pour l'entente fraternelle entre les hommes, la concorde entre les peuples et l'amitié et la solidarité entre les nations », extrait du discours du professeur Amadou Mahtar M’bow, à l’ouverture du colloque international sur la recherche de la paix ténu en 1985 à Yamoussoukro, en présence de Feu Felix Houphouët Boigny, premier Président de la République de Côte d’Ivoire.

Alors Directeur général de l’Unesco, le professeur Amadou Mahtar M’Bow, devant le Bélier de Yamoussoukro, avait exprimé sa gratitude pour l’organisation de ce colloque. « Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la Côte d'ivoire qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette grande manifestation de la jeunesse des pays d'expression française, en cette ville symbolique de Yamoussoukro. Ma joie est grande de me trouver ici parmi les jeunes qui constituent notre espoir commun et de pouvoir exprimer ma déférente admiration et mon profond respect au président Félix Houphouet-Boïgny qui reste si proche de la jeunesse sur laquelle il a toujours parié pour accomplir le destin de la Côte d'ivoire et celui de l'Afrique. » avait-il dit.

%

Non sans ajouter devant les délégations de la CONFEJES :« Nous voyons un heureux présage dans le fait que ce colloque qui réunit des jeunes venant de Côte d'ivoire, d'Afrique et des différents horizons du monde ait lieu dans la ville natale du président Félix Houphouet-Boigny et à la veille de l'Année internationale de la paix. Monsieur le Président, apôtre de la paix, combattant infatigable de la sauve- garde de la dignité de l'homme, vous n'avez cessé d'œuvrer pour l'entente fraternelle entre les hommes, la concorde entre les peuples et l'amitié et la solidarité entre les nations »

A l’issue de ce colloque de Yamoussoukro et bien après, a été au risque de nous tromper, institué le Prix Félix Houphouët de l’Unesco pour la recherche de la paix. Le prix Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été institué par l'UNESCO en 1989 pour « honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le respect de la Charte des Nations unies et de l’Acte constitutif de l’UNESCO. »

Malheureusement, au moment où ce digne fils du Sénégal et d’Afrique c’est couché à jamais, c’est par centaine que les jeunes africains prennent le pari très risqué de traverser la Mer Méditerranée à la recherche d’un mieux – être. Fuyant la violence et les conflits meurtriers, ils tentent de rallier l’Europe. Cet autre continent lui aussi en proie à des convulsions de sa jeunesse. Pendant que les canons, les cliquetis des armes et la famine rythment le quotidien de certains peuplesafricains