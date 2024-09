Gabon: Initiative One Forest Vision - La biodiversité au cœur des échanges entre 30 scientifiques au pays

Un atelier scientifique qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative One Forest Vision (OFVI), se tient à Libreville au Gabon du 23 au 29 septembre 2024. Une trentaine de scientifiques gabonais et bien d'autres venus d'ailleurs échangent sur des sujets liés au stockage de carbone pour faire face au changement climatique et surtout, celui relatif à la biodiversité des plantes.

Centre national de recherche scientifique (Cenarest), sous la direction du Pr Alfred Ngomanda, qui est le théâtre de cette rencontre entre scientifiques. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a pour thème : "Bilan carbone fiable, conservation de la biodiversité végétale et occupation des terres au Gabon".

Selon le Commissaire Général du Cenarest, les échanges entre les experts vont permettre de structurer les projets concrets sur lesquels ils vont se déployer dans le cadre du One Forest Vision initiative et partager des expériences pour construire des projets qui seront développés dans ce cadre et voir dans d'autres.

Les objectifs visés dans cet atelier sont multiples. Ils s'agit, toujours selon le Pr Alfred Ngomanda, Commissaire Général du Cenarest, "de procéder au lancement des actions prioritaires de recherche sur la biodiversité végétale et les stocks de carbone au Gabon ; de renforcer les capacités locales en matière de technologies de surveillance environnementale basées sur des innovations telles que les drones Lidar et les sciences participatives ..." La technologie participe à faciliter les recherches. "On a créé une application qui s'appelle PlantNet, qui lorsque vous avez fait la photo de votre plante, elle est capable de vous dire ça c'est l'Okoumé, l'Ozingo, le Moabi et facilement vous pouvez faire l'inventaire de vos propres ressources dans votre communauté sans avoir besoin toujours d'un scientifique",

Dr Murielle Simo-Droissart, Botaniste de formation, souligne l'importance de la biodiversité. Pour elle, la préservation de la biodiversité est très importante. Le problème, dira t-elle, réside dans la difficulté à inventorier les espèces. "On ne peut pas préserver si l'on ne peut pas inventorier".

Cette innovation évoquée est celle de la création de PlantNet, l'application ludique pour identifier les plantes. C'est un outil d'identification des plantes. Elle explique qu'il vous suffit de prendre une photo de la plante que vous souhaitez identifier et l'application se chargera de reconnaître et d'identifier la plante pour vous. Avec cette application, reconnaître les plantes devient un jeu d'enfant !

Comment utiliser PlantNet ?

Lorsqu'une plante attire votre attention, sortez votre smartphone et lancez l'application PlantNet. Ensuite, prenez la plante en photo. L'algorithme de l'application vous proposera une sélection de plante similaire à la votre et ce sera à vous de trancher. Plus il y a de photographie d'une même espèce de plante, plus l'identification sera facile.

Les communautés locales ne sont pas à négliger. Elles sont les acteurs de la recherche scientifique, rappellera le Pr Alfred Ngomanda. Après cet atelier de Libreville, les activités se poursuivront à Ipassa, à Makokou dans la province de l'Ogooué-ivindo.