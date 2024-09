Gabon: Zita Oligui Nguema prend part aux débats sur le pouvoir des repas scolaires pour améliorer les résultats de l'éducation

C'est le Skylight Room du Graduate Center, City University Of New-York (CUNY), qui a eu le privilège d'accueillir le déjeuner en table ronde sur les repas scolaires respectueux du climat, de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD) en partenariat avec la fondation Rockfeller ce lundi 23 septembre 2024 aux États-Unis. La vice-présidente de la fondation Rockfeller, Élisabeth Yee a introduit les débats sur le pouvoir des repas scolaires pour améliorer les résultats de l'éducation.

Dans un contexte où les défis environnementaux se font de plus en plus pressants, il est impératif d'intégrer des pratiques durables dans tous les aspects de la vie, y compris dans le secteur éducatif. Les repas scolaires jouent un rôle clé non seulement dans la nutrition des enfants, mais également dans la sensibilisation à des modes de consommation respectueux de l'environnement.

En soutenant des initiatives visant à offrir des repas scolaires respectueux du climat, Madame Zita Oligui Nguema met en lumière l'importance d'une alimentation saine et durable pour les jeunes générations. Son engagement va au-delà de la simple alimentation : il s'agit d'éduquer les enfants à devenir des acteurs de changement, conscients des enjeux environnementaux.

La présence de la Première Dame gabonaise à ce déjeuner souligne son rôle de leader dans la promotion de politiques qui favorisent une éducation de qualité, tout en respectant notre planète. Son approche proactive et sa détermination à intégrer des pratiques durables dans le système éducatif gabonais font d'elle une figure inspirante, non seulement pour le Gabon, mais aussi pour toute l'Afrique.

Cet événement a non seulement permis de discuter des enjeux pressants liés à l'éducation et à l'environnement, mais a également réaffirmé l'importance d'un leadership engagé, tel que celui de Zita Oligui Nguema. La collaboration entre les Premières Dames africaines pour promouvoir des repas scolaires respectueux du climat est une étape décisive vers un avenir durable et équitable pour nos enfants.