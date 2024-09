Togo: « Identification et recensement des réserves administratives » pour « sécuriser le patrimoine foncier de l'Etat »

Dans une note en date de ce 23 Septembre 2024, le ministre de l'Administration territoriale, Awaté Hodabalo, s'adresse aux Maires des communes du Grand Lomé (Golfe et Agoè-Nyivé) à propos des réserves administratives.

Selon le document adressé aux élus locaux et dont copie a été envoyée aux préfets des deux préfectures c'est « dans le but de sécuriser le patrimoine foncier de l'Etat devant servir à la réalisation de diverses infrastructures publiques », qu' « il sera procédé à l'identification et au recensement des domaines de l'Etat (réserves administratives) sur toute l'étendue du territoire national ».

Les concernés sont donc informés de ce que « cette mission débute le lundi 23 Septembre 2024 dans les communes du District Autonome du Grand Lomé (Préfectures du Golfe et d'Agoè-Nyivé) et s'étendra sur deux (2) semaines ». Ils sont conviés à « prendre toutes les dispositions idoines pour une implication effective de vos services techniques et pour le suivi constant de ces travaux de recensement des réserves administratives dans vos communes respectives » et mieux recevoir le chargé de mission à la Présidence de la République et Chef de la mission de d'identification et de recensement, Labari Essoham Komlan.