Sénégal: Ziguinchor - 400 millions FCFA dégagés pour soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes

Ziguinchor — Quatre cents millions de francs CFA ont été dégagés pour soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes de la région de Ziguinchor (sud), a annoncé lundi, la ministre de la Famille et des solidarités, Maïmouna Dièye.

Cette enveloppe a été mobilisée à travers les mécanismes de financement de son département, a expliqué la ministre lors d'une rencontre avec les organisations féminines de la région de Ziguinchor.

Il s'agit notamment du Fonds national de crédit pour les femmes et du Fonds national de promotion de l'entreprenariat féminin, mais à travers aussi le ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, a-t-elle ajouté.

Le financement a été matérialisé par un protocole d'accord signé ce lundi à Ziguinchor entre le ministère de la Famille et des Solidarités et celui en charge de la Microfinance, et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, en présence du gouverneur de la région, Mor Talla Tine.

Les deux responsables gouvernementaux ont ensuite procédé à une remise symbolique des attestations de financement aux groupements de femmes bénéficiaires des principales collectivités de la région de Ziguinchor.

"La sélection tiendra compte évidemment des femmes en situation de handicap, des femmes déplacées et des femmes artisans de la région de Ziguinchor", a dit la ministre.

Elle s'est en outre réjouie de la participation massive des femmes à cette cérémonie et de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé avec son collègue Alioune Dione.

"Votre belle mobilisation qui nous rassure beaucoup parce qu'elle traduit, aussi, votre adhésion à la vision du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko en faveur des femmes", a fait savoir Maïmouna Dièye.

Une vision dont la finalité est de parvenir, a t-elle relevé, à l'autonomisation économique durable de toutes les femmes et filles du Sénégal.

"Ce protocole d'accord est signé en vue d'harmoniser nos interventions en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, de renforcement des capacités des femmes chefs d'entreprises, de financement et de gestion de leurs activités économiques", a laissé entendre la ministre de la Famille.

La région de Ziguinchor constitue ainsi la première étape d'une série de rencontres avec les organisations féminines du pays, a-t-elle révélé.

Cela traduit, d'une part, notre volonté de mettre en oeuvre les hautes instructions du chef de l'Etat pour promouvoir un accès équitable à toutes les ressources et à toutes les opportunités à travers une démarche inclusive et participative en faveur de toutes les populations du Sénégal, a justifié Maïmouna Dièye.

D'autre part, cela témoigne pour, leur "forte conviction que cette région, de par le riche potentiel de ses jeunes, de ses femmes et de ses filles, mais surtout de par sa vocation originelle de zone agricole peut être le fer de lance du développement économique du pays".

Revenant sur la signature d'une convention avec sa collègue de la Famille et des Solidarités, Alioune Dione a souligné que "ce document vise à renforcer notre collaboration dans le cadre de la promotion de l'Économie sociale et solidaire et de la promotion de l'entreprenariat féminin".

Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire estime que ce sont "deux seins nourriciers d'une même mère que constitue la transformation systémique de la condition féminine au Sénégal".

L'Economie sociale et solidaire vise, entre autres, la promotion de la femme, la lutte contre les discriminations, ainsi que le renforcement des capacités des femmes cheffes d'entreprises, notamment en matière de financement et de gestion de leurs activités économiques, a rappelé Alioune Dione.