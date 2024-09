Sénégal: Plaidoyer pour l'adoption des décrets d'application de la loi sur la biosécurité

Saly Portudal — Le directeur exécutif de l'Autorité nationale de biosécurité, Professeur Aliou Ndiaye, a plaidé, lundi, à Saly (Mbour Ouest), pour l'adoption des décrets d'application de la loi sur la biosécurité.

"Pour qu'on puisse avoir les coudées franches pour bien agir, il faut que les décrets d'application soient adoptés. Cela va nous permettre de bien agir et bien remplir nos missions", a t-il déclaré.

Il présidait à Saly, un atelier d'échanges avec les institutions de recherches et de développement sur "la biosécurité et les biotechnologies modernes, le cadre juridique national et le règlement de la CEDEAO relatif à la prévention des risques biotechnologiques dans l'espace CEDEAO".

"Ces décrets, a-t-il indiqué, vont servir à prendre des mesures pour amoindrir les risques liés à l'usage des organismes génétiquement modifiés (OGM). Ils vont nous permettre d'être beaucoup plus pratiques dans nos actions de prévention et de veille".

D'autre part, a relevé le directeur exécutif, "le Sénégal a l'expertise en matière de biotechnologie mais, ne dispose pas de décrets d'application permettant d'agir correctement".

"Si on ne dispose pas de ces décrets d'application, on ne peut agir en conformité avec la loi", estime-t-il, soulignant que "cela va permettre de disposer suffisamment d'éléments matériels et techniques pour limiter les dégâts causés par les OGM".