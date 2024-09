Sénégal: Décès d'Amadou Mahtar Mbow

Dakar — L'ancien Directeur général de l'Unesco de 1974 à 1987, Amadou Mahtar Mbow, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Dakar, à l'âge de 103 ans, a-t-on appris du journaliste As Mademba Ndiaye.

"Amadou Mahtar Mbow vient de quitter ce monde dont il été le serviteur toute sa vie. Il fait partie de ceux et celles qui ont mené une vie utile pour le genre humain. A 103 ans, il peut reposer en paix. Que le Firdaws (paradis) soit sa demeure (....)", écrit As Mademba Ndiaye dans un hommage sur X.

Universitaire et homme politique, Amadou Mahtar Mbow a fait ses études supérieures en France. Il a enseigné l'histoire et la géographie et a été ministre de l'Education, puis de la Culture, entre 1966 et 1970. Il a été directeur général de l'Unesco pendant treize ans.

Amadou Mahtar Mbow a présidé en juin 2008 les Assises nationales du Sénégal ainsi que la Commission nationale de réformes des institutions (CNRI). Le Sénégal a célébré en mars 2021 le Centenaire de Amadou Mahtar Mbow, sous le parrainage de l'ancien chef de l'Etat Macky Sall.

L'évènement a été marqué par la tenue d'un colloque international et d'une exposition sur la vie et à l'oeuvre du professeur Amadou Mahtar Mbow. Les thèmes "Amadou Mahtar Mbow, l'éducateur émérite", "Amadou Mahtar Mbow, le visionnaire : actualité du Nouvel Ordre Mondial de l'information et de la Communication (NOMIC) et du consensus" seront débattus ainsi que "Amadou Mahtar Mbow, permanence d'un engagement politique et citoyen" étaient au menu des débats.

La deuxième université publique de Dakar construite à Diamniadio porte son nom.

Lors de la séance de clôture des Assises nationale, en 2009, Amadou Mahtar Mbow déclarait que "notre destin n'est inscrit dans aucune fatalité" non sans relever que "rien ne changera sans l'effort des volontés de tous ceux dont le destin est en cause".

"Il n'y a pas, dans la vie d'un peuple, de situations qui ne puissent changer. Tout peut changer, mais rien ne changera sans l'effort des volontés de tous ceux dont le destin est en cause. Notre destin n'est inscrit dans aucune fatalité. C'est à nous qu'il appartient de le forger pour nous-mêmes, et par nous-mêmes, et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits enfants. Mais l'avenir on le fait, et on le fait dès maintenant, en commençant d'abord par résoudre les problèmes d'aujourd'hui et en menant des actions pouvant influencer positivement l'évolution ultérieure", disait-il.