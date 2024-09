Sénégal: Des professeurs d'histoire saluent l'admission du Pr Mamadou Diouf à l'Académie américaine des Sciences et des Arts

Dakar — L'Association des Historiens du Sénégal (A.H.S) s'est félicitée de l'admission d'un de ses éminents membres, le Professeur Mamadou Diouf, à l'Académie américaine des Sciences et des Arts.

"Cette distinction lui a été décernée pour son excellence et son expertise scientifique dans le domaine des arts et des sciences mais aussi, pour sa persévérance et son leadership dans la recherche", indique l'AHS dans un communiqué transmis à l'APS.

L'association souligne que le Pr Diouf est "un spécialiste reconnu par ses pairs dans les domaines de l'histoire politique, sociale, urbaine et intellectuelle de l'Afrique coloniale et postcoloniale mais également, des questions épistémologiques et historiographiques".

Le communiqué rappelle qu'il est membre fondateur de l'Association des Historiens du Sénégal, structure dans laquelle, il a occupé les fonctions de Trésorier général dans les années 1980.

Avant de rejoindre les Etats-Unis en 2000, où il exerce aujourd'hui les fonctions de Directeur de l'Institut d'études africaines de l'Université de Columbia, le professeur Mamadou Diouf a été enseignant au département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (1980-1990), précise le texte.

Il fût chef du département de Recherche, d'Information et de Documentation du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) de 1991 à 1999. Le Professeur Mamadou Diouf est auteur de nombreuses publications scientifiques à "fort impact dans les milieux académiques".