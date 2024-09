Afrique: Les Seychelles adoptent un Pacte pour l'avenir lors du sommet de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York

Les dirigeants du monde entier, dont le président des Seychelles Wavel Ramkalawan, ont adopté dimanche un Pacte pour l'avenir visant à transformer la gouvernance mondiale lors de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York.

Dans sa déclaration lors de la session plénière du Sommet des Nations Unies sur le futur, M. Ramkalawan a déclaré : « Le Pacte pour l'avenir ne doit pas seulement refléter les aspirations de toutes les nations - il doit incarner les espoirs et les rêves des plus vulnérables d'entre nous ».

M. Ramkalawan a déclaré : « Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des engagements visant à renforcer la coopération mondiale en matière d'action climatique, de développement durable et d'accès équitable aux ressources, pour ensuite les voir dilués dans leur mise en oeuvre. La dure vérité est que, malgré nos ambitions, il existe un risque réel que ces engagements ne seront pas à la hauteur, continuant à marginaliser ceux qui sont déjà les plus menacés, les excluant des processus décisionnels mêmes qui façonnent leur avenir. »

Le chef d'État des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, a déclaré que pour garantir que le Pacte pour l'avenir représente véritablement tous les secteurs de la société, les jeunes doivent être activement impliqués dans le processus de développement, car leur implication est cruciale pour construire un monde aujourd'hui plus résilient, inclusif et durable.

M. Ramkalawan a déclaré que la réduction de la fracture numérique est tout aussi cruciale et que cette inégalité menace d'élargir l'écart entre les nantis et les démunis, ce qui rend une action ciblée essentielle.

« Des partenariats solides sont essentiels pour garantir un accès équitable aux technologies et aux infrastructures qui sous-tendent le développement moderne. Ces efforts doivent être soutenus par des institutions multilatérales résilientes, une coopération internationale, une solidarité mondiale et une responsabilité partagée, car aucune nation ne peut relever seule ces immenses défis. » il a ajouté.

"Pour incarner véritablement les principes de coopération et de responsabilité partagée, nous devons reconnaître et préserver l'importance stratégique de régions comme l'océan Indien, où favoriser la paix et la collaboration est vital à la fois pour la stabilité régionale et pour le succès plus large de notre communauté mondiale", a déclaré M. Ramkalawan.

Il a déclaré que pour garantir le véritable succès du Programme d'Antigua-et-Barbuda en faveur des petits États insulaires en développement (PEID), « nous devons aller au-delà de la rhétorique et passer à l'action. Nous exhortons les institutions multilatérales à reconnaître l'importance cruciale de l'Indice de vulnérabilité multidimensionnelle et à le mettre en oeuvre comme un outil clé dans leurs politiques, garantissant que les vulnérabilités uniques des pays les plus à risque reçoivent la priorité qu'elles méritent dans les stratégies de financement mondiales.

"Notre avenir collectif dépend de la force de nos institutions multilatérales et de la solidarité de notre communauté mondiale. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont redoutables, complexes et profondément interconnectés. Aucun pays ne peut espérer les surmonter seul. Nous devons restaurer la confiance dans le multilatéralisme et veiller à ce que nos structures de gouvernance mondiale soient non seulement réactives et inclusives, mais également efficaces et justes », a-t-il ajouté.

M. Ramkalwan a déclaré qu'au milieu des défis, il y a de l'espoir et que les décisions prises aujourd'hui détermineront le monde de demain.

"Pour ma petite nation, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Nous sommes prêts - désireux - de contribuer à un avenir durable, équitable et juste. Mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Ce n'est que par la coopération, le respect mutuel et la responsabilité partagée pour que nous puissions espérer relever les énormes défis auxquels nous sommes tous confrontés. Nous avons besoin de votre partenariat, de votre solidarité et de votre engagement inébranlable pour garantir que personne, aucune nation, ne soit laissé pour compte", a-t-il conclu.