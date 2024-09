Afrique: Zizo (Zamalek) - 'Remporter la Supercoupe face à Al Ahly aura une saveur particulière'

interview

Ahmed Mostafa Sayed, dit "Zizo" s'est entretenu avec CafOnline.com

Un derby cairote, Al Ahly contre Zamalek, au menu de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies

L'aillier gauche vise une deuxième Supercoupe avec les Chevaliers Blancs

Ahmed Mostafa Sayed, surnommé "Zizo", a déclaré que le match de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2024, qui opposera Zamalek à son rival historique Al Ahly, ce vendredi 27 septembre à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite, sera particulièrement intense, car il réunira les deux plus grands clubs d'Afrique.

Dans une interview exclusive accordée à CAFonline.com, Zizo a exprimé son ambition de remporter une deuxième Supercoupe de la CAF TotalEnergies avec Zamalek. Il a également souligné que l'enthousiasme des supporters pour ce tournoi offrira une grande motivation aux joueurs.

CAFonline.com : Vous affrontez Al Ahly, le club le plus titré en Supercoupe de la CAF TotalEnergies, que vous connaissez bien. Quels sont, selon vous, les éléments clés pour remporter ce match ?

Zizo : La Supercoupe de la CAF TotalEnergies promet d'être un affrontement captivant entre les deux plus grands clubs du continent. Nous voulons offrir un match de grande qualité qui mette en lumière le football égyptien. L'entraîneur portugais José Gomes et son staff travaillent intensément avec nous pour préparer ce défi.

Quelle est votre analyse technique du match et quel message le staff technique vous a-t-il transmis avant la finale ?

L'élément le plus important sera de rester pleinement concentrés et de tirer profit de chaque opportunité. Notre ambition est de décrocher la Supercoupe de la CAF TotalEnergies, surtout que Zamalek peut compter sur le soutien de ses nombreux fans dans le Golfe, qui seront présents pour nous encourager. Notre objectif est de les rendre fiers.

Les billets pour la Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2024 se sont vendus en 24 heures. Comment percevez-vous cette ambiance qui s'annonce électrique à la Kingdom Arena de Riyad ?

L'ambiance à la Kingdom Arena sera exceptionnelle, avec une forte présence de supporters égyptiens et saoudiens. Cela nous ravira en tant que joueurs et nous donnera une énergie supplémentaire, car ce match opposera les deux plus grands clubs d'Afrique et l'enthousiasme des fans sera immense, nous poussant à donner le meilleur de nous-mêmes.

Que représente pour vous le fait de s'imposer sur la scène africaine et de remporter la Supercoupe de la CAF TotalEnergies ?

En tant que joueur, mon ambition est de remporter la Supercoupe de la CAF TotalEnergies pour la deuxième fois avec les "Chevaliers Blancs". J'ai déjà remporté ce titre en 2020 contre l'Espérance de Tunis, un moment marquant dans ma carrière. J'espère le revivre pour inscrire davantage mon nom dans l'histoire de Zamalek.

La dernière victoire de Zamalek en Supercoupe de la CAF TotalEnergies date de 2020. Les supporters doivent être impatients de revivre cette expérience, n'est-ce pas ?

Les fans de Zamalek attendent avec impatience ce titre, et nous sommes déterminés à le remporter, d'autant plus que cette édition contre Al Ahly a une importance particulière. Depuis mon arrivée en 2019, j'ai eu la chance de contribuer à plusieurs succès de Zamalek, et nous voulons continuer à enrichir le palmarès du club.

Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters de Zamalek avant la finale de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2024 ?

Je demande aux supporters de nous soutenir, que ce soit dans le stade ou devant leurs écrans. Nous avons besoin de votre énergie et de votre confiance en ce moment. Croyez en nous, et si Dieu le veut, nous ramènerons ce titre pour la cinquième fois dans l'histoire de Zamalek.