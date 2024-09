Congo-Kinshasa: Grand Bandundu - L'armée va lancer une opération spéciale pour démanteler les Mobondo et leurs collaborateurs

Les FARDC vont lancer une opération spéciale pour démanteler les miliciens Mobondo et leurs collaborateurs. L'annonce a été faite le lundi 23 septembre par le général major Padiri, commandant de la onzième région militaire au Grand Bandundu, au cours d'une parade spéciale présidée le même lundi dans la ville de Kikwit.

« D'ici là nous serons en pleine opération spéciale pour démanteler les collaborateurs et aussi ceux qui soutiennent ou qui sont derrière les Mobondo, qui donnent la force et la logistique à ces insurgés afin de continuer d'insécuriser la population. Donc c'était une journée spéciale où le commandant a échangé juste après la parade, avec ses officiers. Il a également donné de nouvelles directives et orientations pour que le service marche bien dans sa zone », a rapporté le capitaine Anthony Mwalushayi, le porte-parole de la onzième région militaire au Grand Bandundu.

Les militaires de la onzième région militaire sont appelés à « renforcer la discipline pour donner la sécurité et la paix » à la population du Grand Bandundu.

« Le commandant de la onzième région militaire, le général major Padiri a demandé à tous les militaires de renforcer la discipline dans leurs comportements pour mieux vivre avec la population car on est là pour sécuriser et donner la paix à cette population. Il nous a aussi informé que les opérations militaires lancées contre les insurgés Mobondo évoluent très bien dans l'ensemble de la onzième région militaire », a ajouté le capitaine Anthony Mwalushayi.

Le Grand Bandundu, notamment les provinces de Mai-Ndombe et du Kwango, fait face à l'insécurité créée par des miliciens, dont le plus actifs sont les Mobondo. Les forces de défense et de sécurité mènent des opérations pour restaurer l'autorité de l'Etat.