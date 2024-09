Tunisie: Dans nos librairies / « Le Couteau » de Salman Rushdie - Réflexions autour d'une tentative d'assassinat

À travers ce récit, Rushdie explore comment l'écriture lui a permis de surmonter la violence et de reprendre le contrôle de son histoire.

«Il était essentiel que j'écrive ce livre : une manière d'accueillir ce qui est arrivé, et de répondre à la violence par l'art.»

Pour la première fois, Salman Rushdie s'exprime sans concession sur l'attaque au couteau dont il a été victime le 12 août 2022 aux États-Unis. Le romancier lève le voile sur la longue et douloureuse traversée pour se reconstruire après un acte d'une telle violence ; jusqu'au miracle d'une seconde chance.

Dans ce livre, Rushdie raconte comment il a été poignardé à plusieurs reprises - à l'œil droit, à la mâchoire, à la main, au cou et à la poitrine - avant que l'agresseur ne soit maîtrisé. Il se remémore ce moment en se disant : « C'est donc toi. Te voilà », a-t-il alors pensé face à ce messager de la mort. Conscient aussi de l'aspect « anachronique» de cette irruption, comme si le passé revenait par une porte dérobée, portant à la main un instrument de boucher. Trente-trois ans et demi après la fameuse condamnation à mort prononcée contre lui par l'ayatollah Khomeini. Comme une piqûre de rappel, aussi, des dix années qu'il avait vécues dans la clandestinité, cette lourde époque qui avait précédé son exil new-yorkais. et ce sont les 27 secondes les plus longues de son existence.

Le titre «Le Couteau» n'est pas seulement une référence à l'arme utilisée contre lui, mais aussi une métaphore de sa réponse à l'agression. Pour Rushdie, écrire ce livre est une manière de riposter : « C'est un peu comme si ce livre était mon couteau, mon arme, ma façon de combattre l'attaque contre moi. »

Actuellement dans nos librairies, «Le Couteau» se lit aussi comme une réflexion puissante, intime et finalement porteuse d'espoir sur la vie, l'amour et le pouvoir de la littérature. C'est également une ode à la création artistique comme espace de liberté absolue. Un livre qui combine moments de douleur et d'humour, fidèle au style de Rushdie, et célèbre la littérature comme un espace de liberté.