Tunisie: Pluies torrentielles dans certaines régions - La manne céleste !

Aucun dégât signalé

Après des années de sécheresse frappant de plein fouet les agriculteurs et les ménages, les Tunisiens ne peuvent qu'accueillir avec soulagement et même avec joie les récentes pluies tombées hier dans diverses régions du pays. Toutefois, la vigilance a été le mot d'ordre, car ces fortes précipitations ont provoqué dans certains endroits d'importantes inondations.

Des pluies à verse se sont abattues hier et avant-hier sur plusieurs régions de la Tunisie. Le gouvernorat de Sousse a été particulièrement affecté, notamment dans la délégation de Bchachma (Kondar), où des quantités atteignant jusqu'à 102 millimètres ont été enregistrées vers midi.

L'état d'alerte a été décrété dans l'ensemble du gouvernorat, et le gouverneur de Sousse, Sofien Tanfouri, a annoncé, dans un communiqué, la suspension des cours dans tous les établissements scolaires, en raison des intempéries. Les cours devront reprendre aujourd'hui.

Des équipes déployées dans différentes délégations de Sousse

«Le Comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles est en réunion permanente afin de réagir à toute situation d'urgence», précise le communiqué. Les habitants de la région ont été appelés à éviter les routes à proximité des oueds. Plusieurs quartiers résidentiels, comme Sahloul, Cité Riadh et Khezama, ont également été touchés par les inondations.

Les équipes de la Protection civile sont intervenues pour pomper les eaux infiltrées dans les maisons et les établissements scolaires. Bien qu'aucun dégât majeur n'ait été signalé, les équipes ont été mobilisées pour sécuriser les véhicules et les moyens de transport.

Le porte-parole de la Protection civile, le colonel Moez Triaa, a déclaré, lors d'une intervention sur une radio privée, que neuf équipes ont été déployées dans différentes délégations de Sousse, notamment à Kondar et Sidi Bouali, pour intervenir en cas d'urgence.

Les régions du nord, du centre-est et du centre-ouest n'ont pas été épargnées non plus par ces pluies torrentielles. Des images et vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une importante montée des eaux dans plusieurs villages de Nabeul, Siliana, Mahdia et Gafsa, transformant des localités en de véritables rivières où les flots emportaient les véhicules. Dans les délégations de Kélibia, Haouaria et Menzel Témim, la vigilance était de mise, et les équipes de la Protection civile sont intervenues pour pomper les eaux infiltrées, notamment dans les habitations, les centres commerciaux et les établissements scolaires.