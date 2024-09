Tunisie: Une délégation d'experts chinois en visite au pays

L'accord du 5 juin 2023 s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord culturel tuniso-chinois signé le 18 février 2022, à Tunis, et en vertu duquel des projets bilatéraux sont prévus entre les deux pays de 2022 à 2024.

Une délégation d'experts chinois dans le domaine du patrimoine culturel a effectué une visite en Tunisie du 20 au 22 septembre 2024. L'Institut national du patrimoine (INP) a annoncé, hier sur sa page, que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération signé le 5 juin 2023, entre l'INP et le Centre national chinois d'archéologie (The China National Center for Archaeology), relatif aux travaux sur le site archéologique de Ben Arous. Ce dernier a été découvert en 2019, lors des travaux du projet du complexe culturel et sportif de Ben Arous, financé par un don de la République Populaire de Chine.

L'objectif de cette visite, menée par une délégation composée de quatre experts et dirigée par Yuzhu Liu, président de la Fondation chinoise pour la conservation du patrimoine culturel (Foundation For Cultural Heritage Conservation), est de renforcer la coopération en matière de protection et de valorisation du patrimoine culturel, ainsi que d'examiner les possibilités de collaboration sur des projets mixtes entre les deux pays.

Dans ce cadre, la délégation s'est rendue sur plusieurs sites archéologiques et musées, notamment le site archéologique de Ben Arous, le site archéologique d'Oudhna, le Musée national du Bardo, le Musée archéologique et le Ribat de Sousse, ainsi que le site de Carthage.

