Cote d'Ivoire: 13e journée sportive du banquier/Super Coupe 2024 - La BOA au sommet, la Société générale brille chez les dames

Le samedi 21 septembre 2024, la ville d'Abidjan, précisément à Treichville, a été le théâtre d'un événement sportif d'envergure avec la finale de la Super Coupe 2024. Organisée sous la houlette du Comité des sports inter-banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, cette journée marquait la clôture de la 13e édition des activités sportives bancaires. Tioté Bakary, président du comité, a supervisé l'événement qui a rassemblé un grand nombre de supporters enthousiastes.

La finale opposait deux grandes équipes du secteur bancaire ivoirien : la Société Ivoirienne de Banque (SIB), championne du championnat, et la Bank of Africa (BOA), détentrice de la Coupe. Ce match tant attendu a offert un spectacle à la hauteur des attentes. La SIB, malgré un retour prometteur au score, s'est inclinée face à une BOA déterminée à conserver son titre. La performance de Ouattara El Hadj, auteur d'un triplé mémorable, a permis à la BOA de réaliser une incroyable « remontada », s'imposant finalement 3-2, et décrochant ainsi la Super Coupe 2024.

Cette finale masculine palpitante n'était pas l'unique attraction de la journée.

Les équipes féminines étaient également à l'honneur, avec la victoire éclatante de la Société Générale face à Ecobank, sur un score sans appel de 5-0, confirmant ainsi la domination des joueuses de la Société Générale sur le terrain.

En plus des matchs de football, d'autres disciplines étaient au programme, notamment les épreuves de relais 4x100 mètres. Chez les hommes, la Banque Atlantique (BACI) s'est imposée en remportant la finale, tandis que chez les dames, la Société Générale a une fois de plus brillé, confirmant sa suprématie en raflant la victoire.

La Super Coupe 2024 a bénéficié d'un soutien institutionnel de taille avec la présence du représentant du ministre des Finances et du Budget ainsi que du président de l'Association des Banques et Établissements Financiers de Côte d'Ivoire, accompagné de son secrétaire exécutif. Cette présence de haut niveau témoigne de l'importance de cette compétition sportive qui, au-delà de l'aspect compétitif, renforce la cohésion entre les différentes institutions bancaires et financières du pays.

En somme, la 13e journée sportive du banquier a été un succès retentissant, marquée par des performances exceptionnelles et un engouement populaire qui ne cesse de croître année après année. La Bank of Africa repart ainsi avec le trophée tant convoité, tandis que la Société Générale confirme son hégémonie dans les compétitions féminines.