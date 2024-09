Afrique: Filière crevettes - Le Cameroun présente son expertise au Forum Blue Food en Tanzanie

Les 12 et 13 septembre 2024, le Cameroun a participé au Forum Blue Food à Dar Es Salaam en Tanzanie. Il s'agit d'un événement majeur qui a rassemblé douze pays africains pour discuter des défis et des opportunités liés à la pêche et à l'aquaculture, spécifiquement la filière crevettes.

Organisé par la FAO et soutenu par l'Union Européenne et le Ministère allemand de la Coopération et du Développement, ledit forum a permis au Cameroun de partager ses bonnes pratiques issues du programme FISH4ACP.

Il s'agit d'un programme qui a pour objectif d'accroître la productivité et la compétitivité du secteur de la crevette au Cameroun en promouvant une pêche crevettière durable et gérée de manière responsable, qui stimule la croissance économique et apporte des avantages sociaux à tous les acteurs de la chaîne de valeur.

La rencontre qui a réuni des experts de la chaîne de valeur crevette, des représentants du secteur public et privé, ainsi que des membres des communautés locales, visait à mettre en évidence des idées et des stratégies pour un meilleur développement de la filière.

Le Cameroun, malgré les défis persistants dans le secteur de la pêche, a su saisir cette occasion pour présenter les avancées réalisées grâce au programme FISH4ACP.

En effet, bien que la pêche aux crevettes soit une activité pratiquée au Cameroun depuis des décennies, elle est confrontée à de nombreux obstacles. Parmi ceux-ci, l'utilisation des filets à mailles fines, la pêche dans les zones de frayères, ainsi que des problèmes de stockage, de transport et de manutention. Ces défis ont limité la capacité du pays à maximiser son potentiel, avec des rendements annuels estimés à plus de 5 000 tonnes.

Cependant, depuis juin 2021, le Cameroun a commencé à bénéficier de l'implémentation de bonnes pratiques grâce au projet FISH4ACP. Celui-ci permet ainsi de développer durablement la chaîne de valeur crevette, à travers l'amélioration de la production et la garantie de l'usage de méthodes responsables et durables.

A travers les efforts déployés dans le secteur, le Cameroun s'est présenté comme étant une vitrine des efforts déployés par le programme alimentaire mondial (FAO) et ses partenaires. Les discussions ont par ailleurs permis de partager des techniques de pêche et de transformation respectueuses de l'environnement, inspirées des meilleures pratiques de la FAO.

Pour l'organisation, la transformation des systèmes alimentaires et la construction d'un avenir durable pour les générations futures sont des enjeux cruciaux. Le Forum Blue Food a permis de mettre en évidence l'importance de la durabilité dans la pêche et l'aquaculture.