Ile Maurice: Le suspect emmené sur la scène du crime

Le Franco-mauricien William Sanassee, qui est passé aux aveux dans le meurtre de Jayce Donovan Clovis, 28 ans, a participé à un exercice de reconstitution des faits hier. Après huit mois en détention, il a avoué le meurtre de son ami Donovan lors de son audition par les éléments de la Major Crime Investigation Team (MCIT) Sud, le vendredi 20 septembre. Selon ses dires, il aurait agressé mortellement Donovan Clovis à coups de couteau dans son bungalow, à Trou-aux-Biches, avant de l'enterrer.

Le mystère entourant la disparition de Jayce Donovan Clovis, un maçon habitant Pointe-aux-Piments, a pu être résolu après les révélations d'un détenu, qui était emprisonné pour vol. Ce dernier a résidé temporairement chez son ami, William Sanassee, à Trou-aux-Biches, avant son arrestation pour un vol commis dans la région de Floréal. Selon le détenu, William Sanassee, sous l'emprise de l'alcool, lui aurait confié avoir commis froidement un crime et se serait ensuite vanté d'avoir enterré l'individu dans sa cour. Le suspect aurait même montré à ce détenu l'endroit exact derrière sa maison où il aurait enterré la victime. Selon le détenu, William Sanassee évoquait ce crime avec une certaine fierté à chaque fois qu'il en parlait.

Après ses révélations, William Sanassee, qui a la double nationalité - sa mère est Réunionnaise et son père Mauricien -, des policiers ont été dépêchés pour arrêter le suspect, qui se trouvait à Rodrigues alors que des ossements humains ont été exhumés dans sa cour, à l'arrière de son bungalow. Le présumé meurtrier, qui avait suivi une formation dans la Légion étrangère à La Réunion, passait des vacances à Rodrigues au moment de son arrestation.

%

Les résultats d'ADN effectués sur les ossements sont tombés, il y a deux semaines, et confirment que ces restes sont bien ceux de Jayce Donovan Clovis. Le père de celui-ci avait signalé sa disparition en février 2022 et soupçonnait que William Sanassee y était pour quelque chose. En effet, William Sanassee s'était rendu chez lui à Pointe-aux-Piments. Et tous les deux étaient repartis ensemble, et depuis, Jayce Donovan Clovis n'avait pas donné signe de vie. Les enquêteurs ont visionné les caméras de surveillance et ont interrogé William Sanassee, qui a réussi à se disculper. De plus, une perquisition chez lui n'a rien donné. Ce n'est que l'année dernière que le voile sur ce mystère a pu être levé après la confession du détenu.

Les proches du suspect évoquent, eux, des troubles psychiatriques chez William Sanassee et pensent que ceux-ci auraient pu expliquer son geste.