Gabon: Zita Oligui Nguema favorable à l'autonomisation des femmes et l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les jeunes enfants

À l'initiative de S.E. Madame Sustjie Mbumba, Première Dame de la République de Namibie, et Présidente en exercice de l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD), le prestigieux restaurant "Le Daniel Boulud" a été le cadre d'un dîner de haut niveau ce 22 septembre à19h, réunissant plusieurs Premières Dames africaines, dont Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon.

Cet événement, sous la thématique "Autonomiser l'avenir de l'Afrique grâce à l'éducation : Il est temps d'agir pour la petite enfance", a mis en lumière l'engagement indéfectible de ces grandes figures féminines en faveur de l'éducation, de la santé et du bien-être social sur le continent. 12 premières dames présentes et 8 autres représentés, cet effectif traduit l'importance de cette réunion pour un sujet des plus important.

Sarah Brown présidente de Theirword a lu le mot de bienvenue et procédé à la présentation. Suivi de l'intervention de S.E Madame Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya.

Les Premières Dames présentes ont partagé leurs expériences et les initiatives qu'elles pilotent dans leurs pays respectifs, mettant en avant l'importance cruciale de l'éducation dès le plus jeune âge.

Ce dîner n'était pas seulement une rencontre sociale, mais un véritable appel à l'action. Les discussions ont tourné autour des défis rencontrés dans le domaine de l'éducation en Afrique, notamment l'accès à une éducation de qualité et l'égalité des chances pour tous les enfants. Les premières dames ont convenu que l'éducation est la clé pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement durable.

En y prenant part, Zita Oligui Nguema a exprimé sa détermination à ne ménager aucun effort pour faire avancer ces causes au Gabon. Son engagement se manifeste à travers plusieurs initiatives locales, axées sur l'autonomisation des femmes et l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les jeunes enfants. Son rôle de leader dans ce domaine illustre la puissance de l'action collective pour provoquer un changement positif.

Ce dîner a donc été un moment fort de solidarité et de partage, où chaque Première Dame a pu exprimer sa volonté de mener des luttes nobles pour l'avenir de l'Afrique. L'unité et la détermination de ces femmes influentes renforcent l'idée que l'éducation, la santé et le bien-être social doivent être au coeur des priorités sur le continent. Ensemble, elles oeuvrent pour un avenir où chaque enfant aura la chance de réaliser son plein potentiel. Une photo de famille a mis un terme à ce dîner de haut niveau avec de belles promesses.