Afrique: Josiane Matene épouse Ogoula du Gabon élue Présidente AfrikLead

La Commission Panafricaine des Leaders pour les Droits de l'Homme, de la Femme et d'Enfant (AfrikLead) a tenu sa première Assemblée Générale le 20 et 21 Septembre 2024 à Dakar, la capitale du Sénégal.

Cette rencontre panafricaine, organisée par la Coalition Nationale Pour l'Education Pour Tous du Sénégal (CNEPT) avait pour Thème : « la protection et la promotion des droits de l'homme de la femme et de l'enfant en Afrique ».

Ainsi conformément au préambule des Statuts de la Commission (AfrikLead), « Soucieux de l'impact de la pauvreté sur les femmes et les jeunes et de la crise de l'éducation sur la dignité des Africains,

considérant les instruments internationaux relatifs aux Droits de la Femme et de l'Enfant, considérant les expériences et les préoccupations communes partagées,

considérant les objectifs de développement durable (ODD) qui visent entre autres à assurer l'accès à l'éducation pour tous, la promotion et la protection des femmes et des enfants, reconnaissant la capacité des Africains à faire face à leurs propres besoins de développement, des Leaders Africains femmes et hommes évoluant dans divers domaines de la vie économique et sociale, ont décidé de mettre en place une commission dénommée AfrikLead pour créer des synergies d'actions ».

Venus de plusieurs pays d'Afrique, les membres de la commission ont, pendant deux jours, élaboré et validé à l'unanimité, les statuts et le règlement Intérieur de l'Organisation. Après de larges discussions et concertations, les membres de la Commission ont mis en place, le Bureau Exécutif composé de quinze (15) membres répartis en quatre sous-régions africaines à savoir : l'Afrique Occidentale, Centrale, Australe et Orientale.

Ainsi Josiane Matene épouse Ogoula du Gabon a été élue Présidente de la Commission des Leaders pour les Droits de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant (AfrikLead), Monsieur de Sileye Gorbal Sy du Sénégal a été élu Secrétaire Général de la Commission en compagnie Alhassane Souaré de la Guinée Conakry entre autres.

Pour rappel, cette première assemblée générale de AfrikLead a été rehaussé par la présence de Madame Amsata Sow Sidibé, Présidente du Comité Sénégalais des Droits de l'Homme (CSDH) et du Professeur Babacar Gueye, Enseignant à la retraite de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'UCAD et Modérateur de la rencontre. Des représentants des Syndicats et membres de la Société Civile ont répondu à la rencontre.

A la fin des travaux, les représentants de la Mauritanie ont émis le souhait d'accueillir la prochaine assemblée Générale à Nouakchott. Les membres de la commission (AfrikLead)) ont accepté avec acclamation cette proposition.

Fait à Dakar, le 22 Septembre 2024

Secrétariat de l'information et de la communication de AfrikLead